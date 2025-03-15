詹懷雲片場半裸閒晃「吃便當」　江齊沒親到新男神：遺憾滿美的

記者蕭采薇／台北報導

由詹懷雲、江齊、劉修甫和黃冠智主演的新片《有病才會喜歡你》，14日舉辦媒體試片，主演群詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白及導演許富翔、監製賴宇同皆出席受訪。片中詹懷雲大秀身材半裸上身入鏡，而江齊也在現場爆料：「當下覺得他還滿自在，因為他就一開始就沒穿衣服在休息室走來走去。」

▲詹懷雲、江齊出席《有病才會喜歡你》試片會。（圖／記者林敬旻攝）



詹懷雲坦言，當時自己在休息室有穿浴袍：「那時候我們是拍到一半放飯啦！」至於是否害怕吃太多不連戲？詹懷雲笑說：「就吃少一點不然很餓耶，會聽到肚子亂叫！」至於詹懷雲被問到近期拍攝的作品都大秀肌肉，他笑回：「我也有發現這件事。」

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而江齊上部片與盧廣仲合作《他馬克老闆》，此次與詹懷雲合作，從才子到男神，被問到有何差別？她笑說：「與盧廣仲合作在她身上學到音樂，和詹懷雲合作則是很輕鬆愉快。」江齊更表示，很喜歡這部電影沒有吻戲的安排，「反而覺得很揪心，有留下一些遺憾滿美的。」

▲江齊上部片與盧廣仲合作《他馬克老闆》，此次則與詹懷雲搭擋。（圖／記者林敬旻攝）

導演許富翔是女星陳意涵的丈夫，但這次並沒有找老婆客串演出，他笑說：「沒有適合的角色，她那時候在拍鄭芬芬的《郵票與舒芙蕾》，也沒有時間。」至於陳意涵一直向許富翔喊話欠自己一部拿獎的電影，許富翔則低調說：「有在準備！」

▲詹懷雲一連多部作品上映。（圖／記者林敬旻攝）



而當天正好是白色情人節，被問到晚上是否要和陳意涵慶祝？許富翔聽聞先是一陣錯愕，接著表示沒有想到，記者提醒後才笑說：「那應該是她要送我吧！」電影《有病才會喜歡你》將於4月2日在台上映。