曾國城失言挺黃子佼「遭代言品牌切割」！　創辦人發聲：終止合約

記者蔡宜芳／綜合報導

男星曾國城日前在訪問中，提到因性犯罪備受撻伐的黃子佼，表示「原本期待他復出」，一番話引發網友強烈抨擊。他雖於昨（13）日公開道歉，但仍未完全平息外界怒火，14日更被代言的生技品牌切割。

▲曾國城在訪問中提到希望黃子佼復出，引發極大爭議。（圖／記者周宸亘攝）

芳茲生技創辦人林明璇14日發表聲明，強調品牌一直以來秉持「照顧全家人健康與美麗」的核心理念。而她作為兩個孩子的母親，深刻理解每位家長對孩子的珍視與守護，並認為每個孩子都應在安全、受尊重的環境中成長。

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▲曾國城13日為失言風波道歉。（圖／翻攝自Facebook／曾國城）

針對近日代言人曾國城相關報導引發的關切，林明璇感謝粉絲對品牌的支持與信任，並感同身受地理解大家對兒少權益保護的堅持。她指出，保護兒少健康成長是社會共同的責任，也是品牌不可動搖的核心價值，「經過審慎的評估，本公司決定終止與曾國城先生的代言合約，並陸續更換所有相關廣告與宣傳素材。」正式宣布切割。

【芳茲生技聲明】

敬愛的芳茲粉絲們，您們好

我是芳茲生技創辦人 林明璇，自從創辦品牌以來，我們始終堅持「照顧全家人健康與美麗」的核心理念，同時身為二個孩子的媽媽，深刻理解每位家長對孩子的那份珍視與守護。每一個孩子都應在安全、受尊重的環境中成長，這是我們共同的心願。

近日，聆聽眾多粉絲對品牌代言人相關報導的關切，對於您們的擔憂與期盼我們感同身受。感謝您們一直以來對芳茲的支持與信任，也感謝您們勇於表達對兒少權益保護的堅持。

保護兒少健康成長，是社會共同的責任，也是芳茲不可動搖的核心價值。我們將持續投入資源支持兒童與青少年的健康成長計劃，為下一代的健康與幸福貢獻我們的力量。

經過審慎的評估，本公司決定終止與曾國城先生的代言合約，並陸續更換所有相關廣告與宣傳素材。我們將以溫柔的心與堅定的行動，守護兒少的純真與未來，並繼續與您攜手，為您和寶貝的家人創造美好健康的生活。

芳茲生技創辦人 林明璇