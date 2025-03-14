「金秀賢為何改口認愛」內幕曝光！　公司喊冤：因為4年前早分手了

記者吳睿慈／綜合報導

男星金秀賢連日遭爆料曾與金賽綸交往，且兩人交往的時間點有疑慮，疑似為女方未成年時期。對此，金秀賢公司Gold Medalist終於在14日上午發聲，強調兩人交往時間為2019年夏天到2020年秋天，當時金賽綸已經成年。然而，公司起初反駁戀情，卻突然改口認愛，此點再度遭到韓網炮轟，韓媒《OSEN》14日曝光公司相關人士說明改口認愛的內幕，對方喊冤表示「因為4年前早分手了，很難承認。」此說法又引來負面評論。

▲當年金賽綸自爆貼臉照時，金秀賢第一時間否認戀情，並表示「不知她意圖為何」。（圖／翻攝自IG）



金秀賢公司Gold Medalist於14日終於對外發聲，且內文改口認愛表示，兩人曾在2019年夏天到2020年秋天交往。只是回顧公司Gold Medalist過往的聲明，從金賽綸2024年3月24日自曝上傳兩人的照片時，公司便不斷否認兩人的關係，並說出「不知她的意圖為何」，使得輿論認為金賽綸是瘋子。

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▲金賽綸生前自己親手寫下「照片為2016年拍攝」，兩人在2015年開始交往。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



就連《橫豎研究所》公開金賽綸生前自己寫下的聲明立場，也清楚寫著「照片為2016年所拍攝，2015年11月19日到2021年7月7日交往」，與公司Gold Medalist所解釋的2019年夏天到2020年秋天時間點明顯不符合，並且金賽綸早在2月輕生離世，兩人所認知的交往時間雖然大大不同，但已經無法證實。

▲韓媒曝光金秀賢改口認愛的內情。（圖／翻攝自《OSEN》）



對此，韓媒《OSEN》14日曝光公司相關人士說明改口認愛的內幕，對方解釋：「以當時的時間為基準，兩人早在4年前分手了，金秀賢與金賽綸身為藝人，很難承認4年前的事情。」考慮到戀愛時間與其間點還有活動時期，由於雙方都是公眾人物，在特殊狀況下難以對外公佈戀情。