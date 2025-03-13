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麥可辛用金融漏洞行善！　花10萬英鎊幫900人債務清零

麥可辛透過利用銀行債務業務的規則，用10萬英鎊賣下上千位低收入鋼鐵工人的債務並加以註銷，這些人因而不用再還銀行一毛錢。（麥可辛IG）

▲麥可辛透過利用銀行債務業務的規則，用10萬英鎊賣下上千位低收入鋼鐵工人的債務並加以註銷，這些人因而不用再還銀行一毛錢。（圖／麥可辛IG）

圖文／鏡週刊

《決戰異世界》《暮光之城》男星麥可辛2年前利用銀行債務規則及系統漏洞，以10萬英鎊購買了銀行打包的他人債務，隨後將這些債務直接註銷，幫助900名南威爾士的債務人共計100萬英鎊的債務清零，這樁善舉在英國第四頻道播出的紀錄片中揭露，他在影集《好預兆》中扮演天使亞茲拉斐爾，戲外也是位天使。

2023年麥可辛的家鄉塔爾博特港將當地最後一座煉鋼爐關閉，有約2,800名鋼鐵工人因而失業，失去經濟來源的人們生計因而陷入困境，以至於不得不透過類似信用卡預支現金方式來維持生活必需開銷，麥可辛得知後決定幫助他們，於是他利用銀行債務規則漏洞當了一回天使。

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6年前麥可辛就曾傾盡畢生積蓄贊助「街友足球世界盃」做公益，至今他一直都在推動此活動。（Homeless World Cup IG）

▲6年前麥可辛就曾傾盡畢生積蓄贊助「街友足球世界盃」做公益，至今他一直都在推動此活動。（圖／Homeless World Cup IG）

首先麥可辛得知銀行會將低收入人群的債務打包反覆售賣，且這些債務多半會被視為「可能永遠無人償還」而不斷降價。於是麥可辛就成立一家債券收購公司，用低價（10萬英鎊）買走這些債務後再註銷。他透露自己2016年第一次在節目上看到英國演員約翰奧利弗用這個手法幫別人免除了1,500萬美元的醫療債務，令他印象超深刻，很想自己也能做一次同樣的事。

紀錄片播出後，造成很大的轟動，麥可辛承認這樣的規格與系統太過荒誕，但確實可以利用漏洞幫助別人；有金融專家分析，麥可辛此舉合法，但可能影響此後金融機構的債務回收系統。麥可辛也同時還在對談中討論了一些金融債務的錯誤觀念，以及政府和銀行應該採取哪些措施來應對。

麥可辛並非第一次出錢做善事，2019年他也幾乎投入畢生積蓄，出資贊助在威爾士卡地夫舉辦的「街友足球世界盃」（Homeless World Cup），將所有資源免費開放給所有人回饋鄉里，共有數千名陌生人因而受惠，這些年他都仍持續推動此活動。


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