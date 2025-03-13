ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上：你們家族都吃人骨頭

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控家寧一家的8大罪狀，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營10年的頻道，商標也老早被註冊走了。」一席話不只掀起全網譁然，粉絲也相繼出手了解家寧全家的動向，結果意外發現家寧爸低調的一個舉動。

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧持續神隱。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

事件剛爆發時，有網友挖出家寧爸曾在臉書上傳聚餐照，卻不見當時明明也有一起吃飯的Andy身影，引來大批網友撻伐「你們家族都吃人骨頭」。如今，家寧爸被發現已悄悄關臉書，似乎想避免繼續被出征。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼事件剛爆發時，還沒關臉書的家寧爸被挖出聚餐照。（圖／翻攝自Threads）

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

雖然在網路上很低調，但家寧爸在現實生活中似乎作風強硬。他12日深夜報警聲稱，有人在自家工廠外騷擾，但警方到場後發現，僅是4名房仲在工廠外打手遊等朋友下班，現場查無不法情事，也未發現爭吵。

▲家寧爸12日深夜報警。（圖／記者陳以昇翻攝）

關於Andy指控的8大罪狀如下，家寧與其母親不僅掌控公司股權，更在分手後要求他辭去董事職務並轉讓股權，同時簽署保密協議。經營頻道長達10年卻遭到切割，每月僅領5萬元薪資，此外，商標遭對方註冊，財務透明度也引發質疑。而在整個談判過程中，家寧始終未發表任何意見。然而至截稿為止，家寧一方對外一律回應「事實不是如此」，但她本人仍未正式發文答覆。

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧仍未發文回應。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【神的視角】 #台北101「穿破日出雲海」震撼美景如仙境

推薦閱讀

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／王大陸壓線報到！搭專車入伍　「乖乖坐地上」聽提問沈默了

快訊／王大陸壓線報到！搭專車入伍　「乖乖坐地上」聽提問沈默了

SJ藝聲英雄救美！具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　他當場「撕掉電話號碼」

SJ藝聲英雄救美！具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　他當場「撕掉電話號碼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

家寧, Andy, 眾量級

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 麥可辛用金融漏洞行善！　花10萬英鎊幫900人債務清零
  2. 金賽綸早在2016年洩戀情！「521夫妻節放閃金秀賢」　粉絲淚崩：她是真心的
  3. 和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割
  4. Andy頻道破百萬然後呢？律師現身指點「快做4件事」：最晚10月要提
  5. 邰智源花蓮拍攝出狀況！　見一幕感動泛淚：有點撐不住
  6. 金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解
  7. 家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐
  8. 周杰倫發聲了！親自推薦韓版《不能說秘密》　都敬秀上陣彈琴驚呆友人
  9. 果陀傳奇舞台劇橫跨14年！卜學亮感性道別金士傑…最後演出日曝光
  10. 家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上：你們家族都吃人骨頭

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366