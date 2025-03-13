家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上：你們家族都吃人骨頭

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控家寧一家的8大罪狀，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營10年的頻道，商標也老早被註冊走了。」一席話不只掀起全網譁然，粉絲也相繼出手了解家寧全家的動向，結果意外發現家寧爸低調的一個舉動。

▲家寧持續神隱。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



事件剛爆發時，有網友挖出家寧爸曾在臉書上傳聚餐照，卻不見當時明明也有一起吃飯的Andy身影，引來大批網友撻伐「你們家族都吃人骨頭」。如今，家寧爸被發現已悄悄關臉書，似乎想避免繼續被出征。

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▲▼事件剛爆發時，還沒關臉書的家寧爸被挖出聚餐照。（圖／翻攝自Threads）



雖然在網路上很低調，但家寧爸在現實生活中似乎作風強硬。他12日深夜報警聲稱，有人在自家工廠外騷擾，但警方到場後發現，僅是4名房仲在工廠外打手遊等朋友下班，現場查無不法情事，也未發現爭吵。

▲家寧爸12日深夜報警。（圖／記者陳以昇翻攝）



關於Andy指控的8大罪狀如下，家寧與其母親不僅掌控公司股權，更在分手後要求他辭去董事職務並轉讓股權，同時簽署保密協議。經營頻道長達10年卻遭到切割，每月僅領5萬元薪資，此外，商標遭對方註冊，財務透明度也引發質疑。而在整個談判過程中，家寧始終未發表任何意見。然而至截稿為止，家寧一方對外一律回應「事實不是如此」，但她本人仍未正式發文答覆。

▲家寧仍未發文回應。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

