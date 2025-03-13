ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

眾量級驚人年收曝！Joeman力挺Andy「分析股權分配」　公開道歉2件事

記者孟育民／台北報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，除了透露每個月只領3萬至5萬5及微薄年終，過去辛苦經營10年的頻道，一夕之間也沒了控制權。Joeman過去曾和Andy一同拍片，也同樣身為創作者，他認為對方要拿到的股份應該要超過50%，因為對比兩人各自經營的頻道，覺得過去眾量級影片明顯都是由Andy操刀，更吐槽家寧的內容完全像是「新人」。

▲▼Joeman站在同行的角度分析家寧、Andy事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman站在同行的角度分析家寧、Andy事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Andy自去年10月和家寧分手自創頻道，4個月的時間都很認真在經營頻道，Joeman表示：「Andy老師的影片就是維持眾量級的風格，所以這也符合他跟我講的，過去這10年來眾量級影片拍跟剪都是由Andy老師操刀。」對比家寧的頻道，Joeman不忍說出真心話：「我個人看覺得這不像一個百萬YouTuber 會拍出來的製作，影片從開頭到很後面，水平是歪的！」所以他認為Andy的股份應該要拿的比家寧多，「應該要拿70%到80%！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Joeman站在同行的角度分析家寧、Andy事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman認為家寧的頻道沒有很專業。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman站在同行的角度分析家寧、Andy事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman也認為家寧的社群分潤理所當然給Andy，「不要講情侶，單純以合夥人來說，我們兩個都是因為這樣子紅的，各自接到的商案應該要分吧。」他公開家寧一篇圖文業配就要價20萬台幣，對此也感到氣憤，「能夠擁有這樣的聲量一定是其他東西加乘，我為什麼會很生氣，我的帶入感是同行的帶入感。」

▲▼Joeman站在同行的角度分析家寧、Andy事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲家寧社群業配價格驚人。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman粗估眾量級年收至少一千萬，因此過去曾誤會Andy住在6000元的套房都是人設、為了拍情侶惡整影片，對此也公開道歉，「我現在真的相信他真的住在那個房間，因為我們要拍溫泉對決的時候，Andy老師那個時間點也跟我說，他住在那個房間。」另外，也他為過去認為Andy裝窮道歉，「我很討厭百萬YouTuber裝窮，我就覺得你年收有千萬，沒必要裝窮，那你還租這種很便宜的房間，難道你想接地氣的感覺嗎？但沒有，Andy是真的窮。」

▲▼Joeman站在同行的角度分析家寧、Andy事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman特別向Andy道歉。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman站在同行的角度分析家寧、Andy事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【偶包超重】寶寶哭鬧中...見鏡頭在拍秒冷靜露出微笑

推薦閱讀

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸　取親密暱稱高喊：很想妳

金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸　取親密暱稱高喊：很想妳

金秀賢驚傳「缺席GD節目錄製」！　抵制聲浪過大恐遭刪減下車

金秀賢驚傳「缺席GD節目錄製」！　抵制聲浪過大恐遭刪減下車

NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

前主播「同情Andy被淨身出戶」　開轟家寧一家：真的是吸血鬼！

前主播「同情Andy被淨身出戶」　開轟家寧一家：真的是吸血鬼！

快訊／金秀賢瘋狂追求「承諾要娶她」　金賽綸阿姨痛罵：家人反對他們交往

快訊／金秀賢瘋狂追求「承諾要娶她」　金賽綸阿姨痛罵：家人反對他們交往

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

Andy開撕家寧觀看破463萬！　漲粉速度狂飆「有望成最快百萬YTR」

Andy開撕家寧觀看破463萬！　漲粉速度狂飆「有望成最快百萬YTR」

SJ藝聲英雄救美！具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　他當場「撕掉電話號碼」

SJ藝聲英雄救美！具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　他當場「撕掉電話號碼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

快訊／D社出手了！證實金秀賢無情追討7億　鄰居：金賽綸生前常在樓梯痛哭

金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸　取親密暱稱高喊：很想妳

金秀賢驚傳「缺席GD節目錄製」！　抵制聲浪過大恐遭刪減下車

NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

前主播「同情Andy被淨身出戶」　開轟家寧一家：真的是吸血鬼！

快訊／金秀賢瘋狂追求「承諾要娶她」　金賽綸阿姨痛罵：家人反對他們交往

YTR心懸爆是眾量級元老！　「10年前突被改密碼踢出」：我被迫退出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

andy, 眾量級, 家寧, Joeman, 股權

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光
  2. 快訊／Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs
  3. 楊皓如：如果Andy是我兒子我有多心痛！　「見他一無所有」抱不平
  4. SJ藝聲英雄救美！具荷拉17歲遭前輩噁纏暗示　他當場「撕掉電話號碼」
  5. 家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢
  6. 前主播「同情Andy被淨身出戶」　開轟家寧一家：真的是吸血鬼！
  7. 金秀賢驚傳「缺席GD節目錄製」！　抵制聲浪過大恐遭刪減下車
  8. I人、E人都適合！超萬用「Findy＆Didi」貼圖　限時開放免費下載
  9. 李沐爆料：張孝全片場像「背影像悲傷的狼」　轉身變「水豚君」反差萌
  10. NanaQ嘆「連澄清資格都沒有」　被網暴5天：一個人是怎麼被毀掉的

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366