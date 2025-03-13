眾量級驚人年收曝！Joeman力挺Andy「分析股權分配」　公開道歉2件事

記者孟育民／台北報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，除了透露每個月只領3萬至5萬5及微薄年終，過去辛苦經營10年的頻道，一夕之間也沒了控制權。Joeman過去曾和Andy一同拍片，也同樣身為創作者，他認為對方要拿到的股份應該要超過50%，因為對比兩人各自經營的頻道，覺得過去眾量級影片明顯都是由Andy操刀，更吐槽家寧的內容完全像是「新人」。

▲Joeman站在同行的角度分析家寧、Andy事件。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Andy自去年10月和家寧分手自創頻道，4個月的時間都很認真在經營頻道，Joeman表示：「Andy老師的影片就是維持眾量級的風格，所以這也符合他跟我講的，過去這10年來眾量級影片拍跟剪都是由Andy老師操刀。」對比家寧的頻道，Joeman不忍說出真心話：「我個人看覺得這不像一個百萬YouTuber 會拍出來的製作，影片從開頭到很後面，水平是歪的！」所以他認為Andy的股份應該要拿的比家寧多，「應該要拿70%到80%！」

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▲▼Joeman認為家寧的頻道沒有很專業。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



Joeman也認為家寧的社群分潤理所當然給Andy，「不要講情侶，單純以合夥人來說，我們兩個都是因為這樣子紅的，各自接到的商案應該要分吧。」他公開家寧一篇圖文業配就要價20萬台幣，對此也感到氣憤，「能夠擁有這樣的聲量一定是其他東西加乘，我為什麼會很生氣，我的帶入感是同行的帶入感。」

▲家寧社群業配價格驚人。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman粗估眾量級年收至少一千萬，因此過去曾誤會Andy住在6000元的套房都是人設、為了拍情侶惡整影片，對此也公開道歉，「我現在真的相信他真的住在那個房間，因為我們要拍溫泉對決的時候，Andy老師那個時間點也跟我說，他住在那個房間。」另外，也他為過去認為Andy裝窮道歉，「我很討厭百萬YouTuber裝窮，我就覺得你年收有千萬，沒必要裝窮，那你還租這種很便宜的房間，難道你想接地氣的感覺嗎？但沒有，Andy是真的窮。」

▲▼Joeman特別向Andy道歉。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）