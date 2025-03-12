詹懷雲承諾「半裸抹油露腹肌」　納豆加碼露：你上半身、我下半身

記者蕭采薇／台北報導

詹懷雲、林奕嵐主演的愛情電影《命中註定那頭鵝》，12日晚間舉辦首映會，除了男女主角外，導演楊宥瑜、演員納豆、陳華、陽靚、段鈞豪、李雪都到場共襄盛舉。現場媒體拱詹懷雲，若是票房破億，就重現片中的半裸抹油露腹肌，納豆在一旁直說：「先答應了啦！」更加碼直說：「破億他露上半身，我露下半身啦！」

▲《命中註定那頭鵝》是（左起）林奕嵐、詹懷雲二度合作 。（圖／記者黃克翔攝）

導演楊宥瑜透露，原本票房破5000萬將安排粉絲赴釣蝦場互動，如今再祭出票房公約，導演也坦言：「票房壓力一直都很大。」詹懷雲也笑說：「現在這樣我不能不答應吧！」剛新婚的納豆，被問到白色情人節要怎麼度過？一旁導演楊宥瑜也幫腔說：「白色情人節就是要去看《命中註定那頭鵝》呀！」

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▲納豆（左）在《命中註定那頭鵝》與陽靚（右）是前任關係 。（圖／記者黃克翔攝）

二度合作的詹懷雲和林奕嵐，先前一搭是在電影《成功補習班》，當時演員群還有邱以太，尤其詹懷雲和邱以太，片中是「友達以上」的關係，先前宣傳時戲外也狂曬兄弟情。

▲《命中註定那頭鵝》舉辦首映會，主要演員皆出席共襄盛舉 。（圖／記者黃克翔攝）

如今邱以太《夜校女生》也上映中，兩部電影打對台，被問到是否有邀請對方來看電影，詹懷雲先是一陣惶恐的看著林奕嵐直說：「我以為妳會約！」林奕嵐也驚呼：「我也以為你會約！」結論就是兩個人都沒約，但詹懷雲表示，他們私下都有聯絡，先前邱以太外公過世，也有關心對方。《命中註定那頭鵝》3月14日全台上映。