快訊／金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳！「肉麻示愛」全文曝光

記者吳睿慈／綜合報導

韓星金秀賢近日遭到毀滅式爆料，他與金賽綸曾經交往，但經紀公司否認爆料，怎料，節目《橫豎研究所》於12日曝光他入伍8個月時，寫信給金賽綸的告白信，當時女方只有高二，他寫著「我好想妳」，另一封信則是喊著「我愛妳」，兩人交往鐵證曝光，信件內文全曝光！

金秀賢於2017年10月入伍，《橫豎研究所》釋出的信件為他入伍8個月時所寫下的文章，文章開頭敘述自己的近況、日常，中間段文章肉麻告白「就算是這種話我也想跟妳說，雖然看不到妳，心情如何、我的意志如何、不能因此給妳負擔，但我真的好想說『好想妳』」，訴說著想念女方的情意。

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▲▼金秀賢當兵告白高二金賽綸「我好想妳」。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



信件最後一段，金秀賢繼續寫「現在回頭一看，已經入伍8個月了，以後還有1年，啊哈哈，不管怎樣，以後也是盡全力，好好拜託了！忠誠！」並附上自己的名字「在遠方的金一兵」。透過信件的時間推測，金賽綸當時未成年約莫高二。

▲金秀賢2019年也有寫信給金賽綸。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



還有另一封信，金秀賢於2019年11月1日所寫，以暱稱喊著金賽綸「我現在巴黎喝著酒，今天去紀念品商店買了明信片，我會成為嘮叨的人，愛妳，賽綸，令人欣慰的賽綸、令人佩服的賽綸，每次都覺得抱歉」。直播還附上兩人的親吻照，證實兩人交往過。