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玖壹壹宣布「組限定團」！　高爾宣、周杰倫師弟都來了

記者蔡琛儀／台北報導

「第20屆 KKBOX風雲榜」即將在4月19日於高雄巨蛋登場，在倒數一個月前夕率先曝光獨家表演、夢幻共演卡司、戶外舞台市集等三大亮點內容為活動暖身。

風雲大使蔡健雅將為首次風雲榜表演獻出獨家橋段，以經典金曲加新歌方式融合成「蔡式音樂串燒」回饋樂迷，此外 KKBOX也釋出5組驚喜共演組合，包括華納同門師兄妹温嵐與MARZ23將首度同台，天團玖壹壹揪高爾宣、派偉俊共組限定男團；人氣歌手邱鋒澤將與艾薇、黃偉晉分組唱響高雄巨蛋，而丁噹也將結合最新技術與神秘嘉賓帶來科技展演。

▲▼第20屆KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

▲蔡健雅首次以「風雲大使」身份參加瘋雲榜。（圖／KKBOX提供）

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蔡健雅農曆年前才剛過50歲生日，完全看不出真實年齡，她透露自己的養生之道：「放慢生活步伐，花更多時間感受身心靈的連結，注意健康。」被問到未來的人生規劃及期許，她坦言：「發現到了這個歲數，不會特別設定什麼目標，也不會想去跟外面的世界做比較，反而想更踏實地過每一天，在這樣的狀態，直覺會在對的時間告訴你接下來該做什麼。」

▲▼第20屆KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

▲▼玖壹壹將和高爾宣、派偉俊組限定團。（圖／KKBOX提供）

▲▼第20屆KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

▲▼第20屆KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

玖壹壹將和高爾宣、派偉俊以限定組合形式攜手合作，更搶先小暴雷：「應該會選我們作品中的一首主打歌來合唱，是一個多風格的融合，請期待現場的聽覺衝擊！」提及彼此私下相處花絮，高爾宣笑說：「玖壹壹是我搬到台中後最照顧我的哥哥們，常一起吃飯聊音樂，然後聊一聊就會講到育兒跟奶爸心得，也常常帶女兒一起去健志哥家餵奶！」

▲▼第20屆KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

▲▼温嵐及「師兄」MARZ23也將首度合體共演。（圖／KKBOX提供）

▲▼第20屆KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

温嵐及「師兄」MARZ23也將首度合體共演，温嵐特別期待與MARZ23在台上尬歌尬舞，「大家太常在台上看他以酷酷的形象表演，這次KKBOX風雲榜表演希望能讓大家看到他不一樣的一面，我要盡力勾出他的舞魂，要他陪我一起動起來！」MARZ23則告白一直覺得温嵐超美，但實在不好意思叫她師妹，打趣說「畢竟我整個高中生涯都是温嵐姐姐陪我度過的！」

當天精彩演出除了將同步在KKBOX官方YouTube頻道、Facebook粉絲LIVE線上直播，也將在ETtoday 新聞雲官網 (含新聞雲、星光雲 APP)播出。

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