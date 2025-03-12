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金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

男神金秀賢近日遭到毀滅式爆料，繼11日晚間爆出親吻金賽綸的照片後，稍早韓網12日一早又流出新的照片，只見他閉著眼睛將嘴唇嘟向女方，雖然兩人的嘴唇沒碰上，但舉止非常親密，再度引發韓網一陣譁然。

▲▼ 金秀賢「毀滅式新版親吻照」又加一！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰。（圖／翻攝自dcinside）

▲金秀賢毀滅式爆料照片又加一，於12日一早曝光。（圖／翻攝自dcinside）

金秀賢連日遭爆料與金賽綸的親密照片，除了金賽綸生前於2024年3月24日凌晨手滑公開的貼臉照以外，她的家屬又陸陸續續提供多張照片，11日晚間兩人的親吻照曝光，12日一早又有新的照片，韓網流出一張他閉著眼睛將嘴唇嘟向女方的親密照，角度、髮型皆與前幾張類似，推測應為同時期拍下，只是又有新照片曝光，令韓網再度崩潰，網友留言直呼「照片真的挖不光」、「好噁心」、「這聽說是金賽綸16歲的時候」。

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▲金秀賢親吻金賽綸第一張私照於11日晚間曝光。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金秀賢親吻金賽綸第一張私照於11日晚間曝光。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸生前2024年3月24日凌晨曾曝光與金秀賢的親密合照，引發各種猜測。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

▲金賽綸生前2024年3月24日凌晨曾曝光與金秀賢的親密合照。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

針對網路上各種爆料，以及YouTube頻道「橫豎研究所」訪到的家屬內容，金秀賢經紀公司GOLDMEDALIST於11日晚間緊急發聲表示「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」12日同樣回應「立場不變」，駁斥爆料內容為假。

▲爆料YTR開戰金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸被爆料生前曾與金秀賢交往，且時間點有疑慮，她當時疑為未成年僅15、16歲。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

金秀賢出道以來首度遭到毀滅式爆料，他身為頂流級男神，手上代言、戲約一堆，對此，品牌方態度保守，運動服裝品牌Eider與商場Homeplus皆低調回應「目前都沒有已經確認的部分，無法對外發表聲明」，品牌方表示需謹慎做決定，雖表明要繼續觀望，但還未大動作切割。

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