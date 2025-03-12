家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，過去辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權。至於家寧得知情況後的反應，有知情人士出面表示她準備反擊了。

▲眾量級的影片過去有不少人觀看。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



該知情人士向《東森新聞》表示，家寧及其經紀團隊正在了解實際情況，關於Andy上傳的影片內容，僅先簡單回應「事實不是如此」，網友只能先等待她正式發表的聲明。

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▲知情人士表示家寧準備反擊Andy了。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



關於Andy指控的8大罪狀如下，家寧與其母親不僅掌控公司股權，更在分手後要求他辭去董事職務並轉讓股權，同時簽署保密協議。經營頻道長達10年卻遭到切割，每月僅領5萬元薪資，此外，商標遭對方註冊，財務透明度也引發質疑。而在整個談判過程中，家寧始終未發表任何意見。

▲Andy列出家寧一家人的八大罪狀。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



事實上，Andy坦言心情一直處於內耗的狀態，不過他也強調自己只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」然而至截稿為止，家寧一方尚未發文回應。