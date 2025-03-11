蔡阿嘎討錢「蘿拉躲廁所鎖門」　警搜出毒品她辯：承認但不是我的

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎去年5月指控元老級員工蘿拉（林沛蓁）透過AB合約不法牟利，還驚爆在強制執行過程中，警方在對方家中搜出喪屍煙彈。蔡阿嘎11日再公開第二次強制執行的經過，指出蘿拉躲在廁所想逃避，其友人還幫忙窩藏。

▲蔡阿嘎在2024年5月公開蘿拉的非法行為。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎在最新上傳的影片中，分享了第二次到蘿拉家強制執行的經過。他透露，律師按了三次門鈴，但都無人應門，於是他們請鎖匠直接破門而入，結果蘿拉的朋友就在裡面。

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二伯表示，當下她看到門口有一雙疑似蘿拉的鞋子，便指認說「那是她的鞋子」，沒想到蘿拉的友人竟在不合腳的情況下，硬辯說：「沒有，那是我的，我習慣穿很大。」讓蔡阿嘎一行人相當傻眼。

▲蔡阿嘎分享第二次強制執行的過程。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

後來，蔡阿嘎直接找到主臥室去，並發現浴室門鎖住，裡面還有貓叫聲，而蘿拉的朋友還很積極地站在浴室前說：「這是廁所，你不能進去！這就是廁所！」結果雙方僵持五分鐘後，浴室門打開了，裡面果然藏著蘿拉。

蔡阿嘎透露，警察在搜出喪屍煙彈後，先問蘿拉的朋友說「這是誰的」，結果對方一下說「不知道」，一下又說「機場買的」。隨後，蘿拉突然出面表示這是自己的房間。二伯分享當時的情況道：「她（蘿拉）就說：『因為女性友人在公部門上班，這些都不行，這些她都不能有任何這些紀錄。』。」

蘿拉還對警察說，若必須有個人要出來承認，那就由她來承認，但隨後又強調「那些東西真的不是我的」，讓蔡阿嘎和二伯聽了都無言以對。

▲二伯講述警方從蘿拉房間搜出喪屍煙彈時的經過。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

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