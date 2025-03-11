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「北藝大校花」臉凹被嫌像吸毒犯　為「這原因」想當天王嫂

記者葉文正／台北報導

「北藝大校花」酸酸時隔四年再度登上JKF，成為3月號封面女星，她開心表示：「很榮幸可以再度登上封面，本來還以為下次拍會是10年之後（笑）！」酸酸在北藝大就讀期間主修國樂副修鋼琴，靠著才貌雙全的魅力，被媒體封「北藝大校花、巨乳鋼琴家教、最辣音樂才女」等稱號。

▲「北藝大校花」酸酸睽違4年登上封面。（圖／JKF提供）

▲「北藝大校花」酸酸睽違4年登上封面。（圖／JKF提供）

酸酸加入JKF後身上的性感雷達正式被觸發，漸漸衝出高人氣，更在知名寫真平台JVID上發布了超過45部養眼寫真，其中最高人氣的就是「繩縛の初體驗」，回憶當時的拍攝狀況，酸酸說：「過程中還有被吊起來，所以全身都要ㄍㄧㄥ住，真的滿累的，當時收工回到家，身上都還有勒痕，讓我印象很深刻！」

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▲「北藝大校花」酸酸睽違4年登上封面。（圖／JKF提供）

▲酸酸對於被批是吸毒犯很介意。（圖／JKF提供）

回想起自己的模特兒之路，酸酸說：「以前比較玻璃心，只要被廠商嫌說臉太凹像吸毒犯，我就會很難過，或是很久之前上過PTT被鄉民攻擊時也會很沮喪，但現在就不太在意這些了，只會告訴自己不需要跟別人攀比，做好本份就夠了。」

▲「北藝大校花」酸酸睽違4年登上封面。（圖／JKF提供）

▲酸酸的美有不同面向。（圖／JKF提供）

3月14日是白色情人節，目前單身的酸酸分享她認為的情人節必備行程就是吃大餐，再去戲院躺著看電影、看夜景小酌，還透露自己過往的戀愛腦經歷，最後更是賠上6位數的金錢，「學生時代有借錢給另一半過，當時借了快50萬，結果對方竟全都拿去賭博，完全就像電影《孤注一擲》的劇情一樣！」酸酸無奈地說。

▲「北藝大校花」酸酸睽違4年登上封面。（圖／JKF提供）

▲酸酸常跟粉絲互動。（圖／JKF提供）

酸酸平時經常在專屬社群裡和粉絲互動、傳語音聊天，非常寵粉，當被問到粉絲做過最令她感動的事？酸酸語帶知足地說：「其實像是我出席活動時，如果有粉絲在台下大喊『酸酸』幫我加油，就會讓我很感動了，心裡會想說『嗚～原來你們都還記得我！』」被問如果能和一個女生交換生活一天，會想跟誰換？她則搞笑回答：「昆凌！想體驗當混血兒＋天王嫂的日常。」

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