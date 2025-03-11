周杰倫遭陸網瞎傳「澳門欠46億賭債」　劉畊宏不忍「PO圖揭真相」

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）近日都在澳洲享受天倫之樂，以及製作新專輯，沒想到今（11日）莫名上了微博熱搜第一名「周杰倫 澳門」，原來是大陸網友不知道從哪謠傳，周董昨天在澳門豪賭欠下超過10.3億元人民幣（約台幣46億元），不少粉絲誤以為是官宣周董澳門演唱會，點進來一看相當傻眼，而周董好友劉畊宏也幽默出面幫他闢謠。

▲▼劉畊宏替周杰倫闢謠。（圖／翻攝劉畊宏微博）

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劉畊宏幽默發文：「發一個杰倫《廈門》跳操，制衡一下奇怪的熱搜，別浪費了大眾的資源，把它導向到有意義的地方，別再網上道聽塗說了，我們今晚還有跳操喔！請各位把專注力放在自己的健康上，趕快畊上來….2025 全民動起來，不管澳門還是廈門…只要跟著跳操，走過幸福的門…..就是我們！」還曬出之前周董來跳操的照片。

事實上，周董已經多年沒有造訪澳門，且他而他向來樂於在IG分享自己的個人生活，近日分享的地點都在澳洲墨爾本，包括陪兒女玩樂、打網球，和一票魔術師好友玩魔術、做專輯、拍MV等，生活不是工作就是家庭；且周董幾年前就被謠傳在澳門賭博輸錢，今天的爆料內容跟當年的相差無幾，很明顯就是有心人刻意挖出這件烏龍事件再次誤導網友。