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潘越雲罕揭昔日秀場內幕！　親曝費玉清私下真面目：很難想像

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后潘越雲將在今年母親節首次登上「藍寶石大歌廳」，出道以來歷經秀場風光及許多大大小小演唱會的她，卻是第一次受邀到藍寶石大歌廳，讓她開心直呼「這是我的第一次！」她透露自己雖然是高雄人，但當年剛出道時都是唱國語歌，因此都是被邀請到北部及中部秀場表演，「反而高雄的藍寶石都沒去過！」

▲▼ 潘越雲將首度登上藍寶石大歌廳開唱 。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲ 潘越雲將首度登上藍寶石大歌廳開唱 。（圖／高雄流行音樂中心提供）

提到昔日秀場回憶，潘越雲想起當年常受到好友費玉清、蔡頭的照顧，她透露當年在跑秀場時與兩人特別投緣，自己的獨特唱腔及舞台肢體也常讓擅長模仿的兩人拿來作哽增添秀場笑果，更大讚兩位根本是「九官鳥」，潘越雲笑說：「尤其是蔡頭，他的嘴巴來模仿我的神情特別像，根本不用再『製造』了！」

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她還爆料：「當時有很多觀眾說蔡頭模仿我特別像，讓他一度企圖想要跟我借衣服，我告訴他我那時的腰只有23吋，他才放棄，還好氣又好笑地對我說：那是我大腿的SIZE！」潘越雲更感謝費玉清不管台上台下都很照顧她，「有一次當費玉清新加坡演唱會的特別嘉賓，平常就對大家很好的他一下工就找全部的工作人員吃飯，很難想像這麼厲害的歌手對每個人都很客氣也很大方，做人超成功！」

▲▼ 潘越雲將首度登上藍寶石大歌廳開唱 。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲ 潘越雲當年是秀場中少見的「文青歌手」。（圖／高雄流行音樂中心提供）

靠著好歌喉征服秀場觀眾的潘越雲也讓許多大咖主持天王如張菲、倪敏然、邢峰、陽帆等人特別「禮遇」，相較其他藝人五光十色的華麗歌舞，自認沒有綜藝效果的她每次上場就只能盡力把歌唱到最好，不過也因此為五光十色的秀場中增添一股「文青」風，「這些主持大哥們遇到我都突然變得很『收斂』，可能我看起來臉比較嚴肅，也知道我很難開玩笑，都乖乖地介紹我出場直接唱歌！」

而她下了台後也受到很多演藝圈朋友關照，「像是陳盈潔、馬世莉常常請我吃飯，每天都會每東西給我吃！」潘越雲更常在後台休息時觀察到藝人下台後私下的另一面，她表示：「像是高凌風在台上總是幽默談笑風生，但在後台卻是很安靜，不跟女藝人說說笑笑。」

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