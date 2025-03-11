韓YTR開戰金秀賢「將被檢舉和未成年性關係」　酸：也一起告金賽綸家屬

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢10日遭YTR爆料曾祕戀金賽綸6年，當年27歲的他和只有15歲的女方從2015年開始交往，引發議論，金秀賢公司氣憤反駁喊告：「無法容忍的虛假內容。」但爆料YTR反嗆：「你要不要對家屬也來一句『用法律應對』呢？」更暗指：「將有人針對未成年性問題提出告發了哦！」

▲金秀賢和金賽綸曾熱戀一事引發關注。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）



金秀賢公司10日氣憤反駁YTR爆料，聲稱內容全是捏造，無疑是網路獵巫，將採取最嚴厲的法律措施，也對金賽綸的過世感到悲傷。對此，爆料的YTR《橫豎研究所》也留言反擊：「我們的報導都是直接從金賽綸遺屬那裡取得的資料與採訪來進行的哦～怎麼樣？你要不要對遺屬也來一句 『法律應對』呢？呵呵呵，不過先看看新聞評論吧，這就是國民輿論哦～秀賢啊～」

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▲爆料YTR開戰金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）



不只如此，YTR《橫豎研究所》更爆料，「大概明天…就會有某人針對未成年性問題提出告發了哦～你竟然和國中二年級的女學生交往？該不會～和未成年發生關係了吧？聽說…明天就會有人正式告發哦～偷偷去威脅或收買遺屬的話，你知道會怎樣吧？『可怕的大叔』可能會拔掉金牙，把你咬碎吃掉哦～」

而對於金秀賢身為前公司同門，卻未出席金賽綸葬禮，《橫豎研究所》也諷刺：「對了，連元斌都參加了金賽綸的葬禮…你金秀賢，為什麼不去呢？做人最基本的道義都沒做到嗎？」不少網友心疼金賽綸的遭遇，也有人認為在真相水落石出前，不可輕信任何一方說法。

▲爆料YTR開戰金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）