夏宇童新婚後「深V短裙」首露面！認了會辦婚禮…大方談生子計畫

記者黃庠棻／台北報導

女星夏宇童與大10歲的孫協志交往6年，小倆口雖不避諱同台，但仍以「好朋友」稱呼對方，鮮少放閃，沒有特別承認交往關係，沒想到這段緋聞傳了多年，小倆口突然在3日高調宣布登記結婚，升格夫妻之後兩人便大方放閃，夏宇童更在（10）日出席新戲發布記者會，整個人散發滿滿的粉紅泡泡。

▲夏宇童出席《果嶺上的熊孩子》記者會。（圖／記者李毓康攝）

夏宇童今（10）日出席迷你劇集《果嶺上的熊孩子》記者會，穿著白色深V襯衫搭配粉色短裙亮麗現身，這也是她與孫協志登記結婚後首度露面，被問及婚前婚後的差別，她笑說「剛登記完會有新婚濾鏡、熱戀的感覺，而且剛登記完老公就去出外景，瞬間很捨不得，像回到剛戀愛的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲撒基努、夏宇童、吳玳慈、冠志、楊開宇出席《果嶺上的熊孩子》記者會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，夏宇童也大方談及踏入婚姻的細節，坦言有次聊到結婚話題，突然認為「感覺對了就出發了」，於是回家跟孫協志討論，兩人大約在年初有了共識，所以去拍了跟毛小孩一起的婚紗照，最後選定好日子就出發戶政事務所登記。

▲孫協志、夏宇童日前登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

不過，夏宇童跟孫協志交往六年間，雙方都以好朋友稱呼，坦言「本來結婚也不想公開，因為我們兩個人都怕被特別關心，會有壓力」，後來因為領養了毛小孩，花了很多時間磨合、了解彼此，就覺得可以邁入人生下一個階段。

▲夏宇童大方談及新婚老公。（圖／記者李毓康攝）

此外，夏宇童也透露跟孫協志會舉辦婚禮，只不過不會在近期，兩人目前都還沒有規劃，笑說「婚禮是長輩想要」，而談到求子計畫，她也大方透露自己很喜歡小孩，未來希望有小孩，但也不會是近期，雙方對於育兒有共識，態度順其自然，她說道「沒有的話也沒關係，老公知道女生生育很辛苦。」