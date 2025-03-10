ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

夏宇童新婚後「深V短裙」首露面！認了會辦婚禮…大方談生子計畫

記者黃庠棻／台北報導

女星夏宇童與大10歲的孫協志交往6年，小倆口雖不避諱同台，但仍以「好朋友」稱呼對方，鮮少放閃，沒有特別承認交往關係，沒想到這段緋聞傳了多年，小倆口突然在3日高調宣布登記結婚，升格夫妻之後兩人便大方放閃，夏宇童更在（10）日出席新戲發布記者會，整個人散發滿滿的粉紅泡泡。

▲▼夏宇童出席《果嶺上的熊孩子》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲夏宇童出席《果嶺上的熊孩子》記者會。（圖／記者李毓康攝）

夏宇童今（10）日出席迷你劇集《果嶺上的熊孩子》記者會，穿著白色深V襯衫搭配粉色短裙亮麗現身，這也是她與孫協志登記結婚後首度露面，被問及婚前婚後的差別，她笑說「剛登記完會有新婚濾鏡、熱戀的感覺，而且剛登記完老公就去出外景，瞬間很捨不得，像回到剛戀愛的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼撒基努、夏宇童、吳玳慈、冠志、楊開宇出席《果嶺上的熊孩子》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲撒基努、夏宇童、吳玳慈、冠志、楊開宇出席《果嶺上的熊孩子》記者會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，夏宇童也大方談及踏入婚姻的細節，坦言有次聊到結婚話題，突然認為「感覺對了就出發了」，於是回家跟孫協志討論，兩人大約在年初有了共識，所以去拍了跟毛小孩一起的婚紗照，最後選定好日子就出發戶政事務所登記。

▲▼孫協志夏宇童。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

▲孫協志、夏宇童日前登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）

不過，夏宇童跟孫協志交往六年間，雙方都以好朋友稱呼，坦言「本來結婚也不想公開，因為我們兩個人都怕被特別關心，會有壓力」，後來因為領養了毛小孩，花了很多時間磨合、了解彼此，就覺得可以邁入人生下一個階段。

▲▼夏宇童出席《果嶺上的熊孩子》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲夏宇童大方談及新婚老公。（圖／記者李毓康攝）

此外，夏宇童也透露跟孫協志會舉辦婚禮，只不過不會在近期，兩人目前都還沒有規劃，笑說「婚禮是長輩想要」，而談到求子計畫，她也大方透露自己很喜歡小孩，未來希望有小孩，但也不會是近期，雙方對於育兒有共識，態度順其自然，她說道「沒有的話也沒關係，老公知道女生生育很辛苦。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#西門町 3少年「當街被砍」　多處刀傷送醫！警方追查中

推薦閱讀

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

唐綺陽運勢／摩羯「小心爛桃花」射手感情別鑽牛角尖！天秤有女貴人

唐綺陽運勢／摩羯「小心爛桃花」射手感情別鑽牛角尖！天秤有女貴人

三上悠亞突曬「婚紗照」震撼日網！引退AV後重大宣布…急轉彎道歉

三上悠亞突曬「婚紗照」震撼日網！引退AV後重大宣布…急轉彎道歉

那對夫妻妮妮暴風抽高！　嬰兒肥消失激美…合照Kim「被誤認Nico」

那對夫妻妮妮暴風抽高！　嬰兒肥消失激美…合照Kim「被誤認Nico」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

唐綺陽運勢／摩羯「小心爛桃花」射手感情別鑽牛角尖！天秤有女貴人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏宇童, 孫協志

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《米奇17號》外星生物「伏蟲是可頌麵包」　奉俊昊親曝靈感來源！
  2. 54歲蘇慧倫凍齡秘訣公開！張震嶽：我從小看她都沒變過
  3. AKB48 Team TP首登北流　任賢齊欽點「對面的女孩」
  4. 夏宇童新婚後「深V短裙」首露面！認了會辦婚禮…大方談生子計畫
  5. MV超催淚！周思潔《人生就是學》學員真情流露惹淚崩
  6. 出道6年瘦到皮包骨！　25歲辣妹AV女優突宣布引退
  7. 《大學生了沒》李唯楓爆秘婚！經紀公司正面回應
  8. 《愛你》張凌赫「浴室脫衣吻戲」尺度太大　官方急標5字警語：陸劇首例
  9. 樂天女孩遭酸「台啦也要裝韓味」　崔荷潾直球反擊：去年就是淺髮
  10. 快訊／孟耿如社群真的全消失　「兌現最後道歉文」無限期關閉反省

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366