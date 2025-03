Karencici躺床照曝光！相隔2年再開演唱會辦「睡衣派對」

記者許逸群/台北報導

Karencici 2025年全新演唱會〈Made For You〉今(10日)宣布於4月25日在Zepp New Taipei開唱!相隔2年再次舉辦專場,她此次演出規格再升級,而隨新專輯《Made For You》的正式發行屢獲好評,她也表示演唱會將帶給大家全新感官體驗,為回饋樂迷也勢必準備驚喜!

Karencici演唱會以「睡衣派對」為概念。

Karencici去年7月發行的單曲〈愛你但說不出口〉,因BIGBANG的太陽(TaeYang)去年於台北演唱會上翻唱因而再度備受矚目,網友也戲稱近來形成了「愛你但說不出口宇宙」,除了引發了一連串翻唱風潮,Karencici也特別在社群上推出了鋼琴版本的改編!

不僅如此,更有網友發現就連話題韓劇《死期將至》的主演徐仁國在動態分享歌曲、韓國歌手李茂珍同時在週末的台北演唱會上,再次翻唱了該首歌曲。Karencici除了感到受寵若驚,也因為大家如此喜歡這首歌而覺得感動,笑說這首歌高機率將列入演唱會歌單中。

這次包括演唱會及專輯,都是Karencici自立門戶後的「第一次」,此次演唱會更同步身兼主辦單位、製作及演出者。成為老闆的她雖然有了更多主導權,卻坦言壓力不小:「以前做作品因為有一部分是公司團隊的參與,所以對專輯的成敗壓力比較小;現在全部都是自己的決定了,會不自覺得壓力比較大。」

演唱會以「睡衣派對」為概念,Karencici分享:「之前的演唱會我都有Dress Code主題,這次視覺海報剛好是我穿著睡衣的樣子,想到上次24小時快閃活動大家一起陪著我入眠的樣子,想到如果一群人穿著睡衣來看演唱會的畫面應該蠻可愛的。」她也期望大家都能帶著最放鬆的心情與衣著來看演唱會。