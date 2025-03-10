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Karencici躺床照曝光！相隔2年再開演唱會辦「睡衣派對」

記者許逸群／台北報導

Karencici 2025年全新演唱會〈Made For You〉今（10日）宣布於4月25日在Zepp New Taipei開唱！相隔2年再次舉辦專場，她此次演出規格再升級，而隨新專輯《Made For You》的正式發行屢獲好評，她也表示演唱會將帶給大家全新感官體驗，為回饋樂迷也勢必準備驚喜！

▲▼ Karencici。（圖／華納音樂提供）

▲▼ Karencici演唱會以「睡衣派對」為概念。（圖／華納音樂提供）

▲▼ Karencici。（圖／華納音樂提供）

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Karencici去年7月發行的單曲〈愛你但說不出口〉，因BIGBANG的太陽（TaeYang）去年於台北演唱會上翻唱因而再度備受矚目，網友也戲稱近來形成了「愛你但說不出口宇宙」，除了引發了一連串翻唱風潮，Karencici也特別在社群上推出了鋼琴版本的改編！

不僅如此，更有網友發現就連話題韓劇《死期將至》的主演徐仁國在動態分享歌曲、韓國歌手李茂珍同時在週末的台北演唱會上，再次翻唱了該首歌曲。Karencici除了感到受寵若驚，也因為大家如此喜歡這首歌而覺得感動，笑說這首歌高機率將列入演唱會歌單中。

這次包括演唱會及專輯，都是Karencici自立門戶後的「第一次」，此次演唱會更同步身兼主辦單位、製作及演出者。成為老闆的她雖然有了更多主導權，卻坦言壓力不小：「以前做作品因為有一部分是公司團隊的參與，所以對專輯的成敗壓力比較小；現在全部都是自己的決定了，會不自覺得壓力比較大。」

演唱會以「睡衣派對」為概念，Karencici分享：「之前的演唱會我都有Dress Code主題，這次視覺海報剛好是我穿著睡衣的樣子，想到上次24小時快閃活動大家一起陪著我入眠的樣子，想到如果一群人穿著睡衣來看演唱會的畫面應該蠻可愛的。」她也期望大家都能帶著最放鬆的心情與衣著來看演唱會。

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