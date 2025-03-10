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歌迷買不到麋先生！舉牌「賣腎換票」衝唱片公司跪求加場

記者許逸群／台北報導

金曲樂團麋先生MIXER〈馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演唱會驚豔四座，高雄巨蛋演出落幕，當時不只有歌迷在演唱會當日舉牌「賣腎換票」，更有人到唱片公司跪求加開場次！麋先生的高人氣也延燒至企業界，不僅先後與許多產業攜手合作，魅力更拓展至時尚圈，驚喜宣布與時尚品牌聯手打造全新包款！

▲麋先生攜手ROBINMAY EVOLUTION推出聯名包款。（圖／ROBINMAY EVOLUTION提供）

▲麋先生人氣超高蔓延到各界。（圖／ROBINMAY EVOLUTION提供）

五位團員化身時尚型男、帥氣爆表，再度「麋」倒眾人，繼演唱會周邊商品開賣即迅速完售後，短短時間內，又掀起了新一波聯名搶購熱潮，歌迷紛紛表示「平常很少買包，但這次真的忍不住，三款全包」、「演唱會門票搶不到，周邊一定要搶到」。

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▲麋先生攜手ROBINMAY EVOLUTION推出聯名包款。（圖／ROBINMAY EVOLUTION提供）

▲麋先生攜手時尚品牌推出聯名包款。（圖／ROBINMAY EVOLUTION提供）

麋先生首度參與時尚包款的聯名企劃，團員們親自投入設計、共同討論，以音樂理念為靈感，將創作精神轉化為兼具時尚與實用性的隨身單品。聯名主題「漫遊者的旅程」則是以麋先生的歌曲〈漫漫〉為靈感，傳遞「跟隨自己的步調漫漫過生活，在日常與冒險之間找到專屬於自己的節奏」的理念。

此次推出的三個包款「MIXER麋幻斜背包」、「馬戲團之約斜背包」、「都是浪漫斜背包」不僅符合日常實用需求，也體現了團員們私底下的個人風格，他們說：「其實我們五個人的風格都不太一樣，但這三款包放在我們身上都滿搭的！」

麋先生〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會接下來將於4/18（五）、4/20（日）、4/26（六）繼續前往上海、北京、廣州開唱。

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