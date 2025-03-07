NanaQ駁「闖更衣間看薔薔裸體」！　曬截圖反控她：許多事都不在腳本

記者王靖淳／綜合報導

網紅NanaQ日前在社群發文影射遭大咖網紅性騷擾，透露與對方拍片時被聞下體及逼咬性愛玩具，內容曝光後有網友挖出影片，猜她指的是女星薔薔。昨（6）日薔薔上傳影片打臉NanaQ的說詞，為此，她今（7）日也在頻道發布新片反擊薔薔了。

▲NanaQ、薔薔槓上。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

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影片中，NanaQ坦言，前陣子她在限動發布三篇關於性騷擾的貼文，沒有想到會引起眾多網友與媒體關注，甚至還受到有心人士的曲解和引戰。她表示，今天發布這支「被性騷擾說謊的真相」影片，目的是要向大家說明，她發限動的目的，以為解釋酸民認為她說謊的兩個真相，最後再為自己澄清不實事件，同時附上相關證據對話與腳本。

▲NanaQ駁掀簾子看薔薔裸體。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

針對薔薔在影片中所稱，與NanaQ在拍影片前，雙方都有溝通過內容，「妳一定也知道本來節目製作內容是怎樣，怎麼會願意去拍了然後出來罵。」為此，NanaQ駁斥薔薔的說詞，同時也曬出當初的腳本表示，「我確認過腳本接受拍攝，這是當初我收到的腳本，影片中的許多事件都不在腳本中。」

▲▼NanaQ表示影片許多事件不在腳本中。（圖／翻攝自YouTube／NanaQ）

影片最後，NanaQ表示要為自己澄清四個不實事件，「第一個，我沒有掀開簾子看對方身體，這段是不存在的，從頭到尾對方都穿同件衣服，沒有換衣服。第二個，沒有請對方幫我推廣我的IG，附上我與對方同事的對話，我只有表示我的帳號被停權，無法幫他們推廣影片。第三個，我確認過腳本接受拍攝，這是當初我收到的腳本，影片中的許多事件都不在腳本中。第四點，我向對方道歉是針對我無意讓對方上新聞這件事，不是道歉我分享我被性騷擾感受這件事，以上我能理解對方的情緒，我也能理解酸民的不認同，因為我知道不是每個人都有心理學上的知識。」