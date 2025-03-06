ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《金牌特務》26歲男星有望成新任007！　昔與妮可基嫚情慾戲掀熱議

記者劉宛欣／綜合報導

英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在2021年的《007：生死交戰》（No Time To Die）後，正式卸下詹姆士龐德身分，製作方陸續積極物色接替人選，至今仍未有最終定案。先前一度傳出可能由漫威電影飾演「快銀」的亞倫強森（Aaron Taylor-Johnson）或影集《王冠》喬許歐康納（Josh O’Connor）接手，近日卻有新的說法指出，26歲的英國新星哈里斯迪金森（Harris Dickinson）成為有力人選。

▲▼007系列電影第25集《007生死交戰》，也是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演詹姆斯龐德。（圖／UIP提供）

▲007系列電影第25集《007生死交戰》，也是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演詹姆斯龐德。（圖／UIP提供）

根據外媒報導，哈里斯迪金森2024年與奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）一同出演的電影《乖女孩》中大放異彩，兩人有多場激烈的情慾戲，這讓他在影迷中獲得了不少關注，另一代表作則是《金牌特務：金士曼起源》中紳士父子檔的兒子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼哈里斯迪金森（Harris Dickinson）。（圖／路透）

▲哈里斯迪金森（Harris Dickinson）有望成為新的詹姆士龐德。（圖／路透）

另一方面，亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM）近期宣布將全面接手007系列的創意主導權，自2021年亞馬遜收購米高梅後，便擁有該系列50%的版權，但之前在創意方向上處於較為被動的地位。如今，亞馬遜完全掌握了該系列的未來發展，除了選擇「下一任詹姆士·邦德」的人選外，導演、編劇以及製作團隊等細節都將全權決定。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

推薦閱讀

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

NanaQ影射薔薔性騷「挨酸抹黑蹭流量」　IG被洗版：假掰心機重

NanaQ影射薔薔性騷「挨酸抹黑蹭流量」　IG被洗版：假掰心機重

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

NanaQ控性騷後竟又「傳私訊道歉薔薔」　她傻眼：大街打人小巷道歉

NanaQ控性騷後竟又「傳私訊道歉薔薔」　她傻眼：大街打人小巷道歉

孟耿如PO「英文家教遭疑業配」　廠商切割喊非代言人：沒有合作！

孟耿如PO「英文家教遭疑業配」　廠商切割喊非代言人：沒有合作！

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

修杰楷、孫志浩同天生日　梧桐妹懂事PO合照送祝福

修杰楷、孫志浩同天生日　梧桐妹懂事PO合照送祝福

《愛你》女主角挨批「門牙太暴」！與張凌赫吻戲遭評：讓人出戲　

《愛你》女主角挨批「門牙太暴」！與張凌赫吻戲遭評：讓人出戲　

河北彩伽機上「倒頭熟睡」半臉飄出女神光！　衣服破洞看暈全網

河北彩伽機上「倒頭熟睡」半臉飄出女神光！　衣服破洞看暈全網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

NanaQ影射薔薔性騷「挨酸抹黑蹭流量」　IG被洗版：假掰心機重

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

NanaQ控性騷後竟又「傳私訊道歉薔薔」　她傻眼：大街打人小巷道歉

孟耿如PO「英文家教遭疑業配」　廠商切割喊非代言人：沒有合作！

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

修杰楷、孫志浩同天生日　梧桐妹懂事PO合照送祝福

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

007

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《無名歌手戰》李承允宣布3月結婚！「新娘是普通上班族」聲明曝光
  2. 孟耿如PO「英文家教遭疑業配」　廠商切割喊非代言人：沒有合作！
  3. 《金牌特務》26歲男星有望成新任007！　昔與妮可基嫚情慾戲掀熱議
  4. 《愛你》女主角挨批「門牙太暴」！與張凌赫吻戲遭評：讓人出戲　
  5. NanaQ兩年前發文讚薔薔：謝謝找我拍片！　私下真實互動曝光
  6. 42歲阿本曬「同學合照」反差超驚人！　對比嚇壞網：你吃小朋友嗎
  7. 陳零九紅到馬來西亞！　合體男神許佳麟...加碼預告今年有喜訊
  8. NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好
  9. NanaQ影射薔薔性騷「挨酸抹黑蹭流量」　IG被洗版：假掰心機重
  10. 河北彩伽機上「倒頭熟睡」半臉飄出女神光！　衣服破洞看暈全網

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366