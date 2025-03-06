《金牌特務》26歲男星有望成新任007！　昔與妮可基嫚情慾戲掀熱議

記者劉宛欣／綜合報導

英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在2021年的《007：生死交戰》（No Time To Die）後，正式卸下詹姆士龐德身分，製作方陸續積極物色接替人選，至今仍未有最終定案。先前一度傳出可能由漫威電影飾演「快銀」的亞倫強森（Aaron Taylor-Johnson）或影集《王冠》喬許歐康納（Josh O’Connor）接手，近日卻有新的說法指出，26歲的英國新星哈里斯迪金森（Harris Dickinson）成為有力人選。

▲007系列電影第25集《007生死交戰》，也是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演詹姆斯龐德。（圖／UIP提供）

根據外媒報導，哈里斯迪金森2024年與奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）一同出演的電影《乖女孩》中大放異彩，兩人有多場激烈的情慾戲，這讓他在影迷中獲得了不少關注，另一代表作則是《金牌特務：金士曼起源》中紳士父子檔的兒子。

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▲哈里斯迪金森（Harris Dickinson）有望成為新的詹姆士龐德。（圖／路透）

另一方面，亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM）近期宣布將全面接手007系列的創意主導權，自2021年亞馬遜收購米高梅後，便擁有該系列50%的版權，但之前在創意方向上處於較為被動的地位。如今，亞馬遜完全掌握了該系列的未來發展，除了選擇「下一任詹姆士·邦德」的人選外，導演、編劇以及製作團隊等細節都將全權決定。