黃子佼享天倫「滿臉笑容0遮掩」！　李怡貞逆風曝：是正常的

記者顧齊祐／綜合報導

主持人黃子佼自被爆出「#MeToo」事件及持有未成年性影像案引發爭議後，便鮮少公開露面。近日有民眾目擊他與妻子孟耿如攜帶年幼女兒外出遊玩，毫無掩飾地出現在眾人眼前。對此，經常針貶時事的律師李怡貞，也在Facebook發表看法。

▲律師李怡貞經常在網路針貶時事。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



據《鏡週刊》報導，黃子佼被目擊3月1日與家人現身新北市三峽，夫妻倆與友人悠閒喝咖啡，隨後牽手散步，全程毫無遮掩，臉上掛滿笑容，似乎已走出低潮。「#MeToo」事件的吹哨者Zofia見狀，也在社群平台發文感嘆「既然壞人沒有活得苟延殘喘，那我們更要過得幸福美滿，給所有需要被擁抱的女孩們」。

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▲黃子佼、孟耿如近日被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）



李怡貞今（6）日也在Facebook發表了不同於大部分網友的看法，她表示「我覺得他跟孩子享受天倫之樂有笑容是正常的事，難不成孩子要看跟一個低氣壓負能量的爸爸在一起？爸爸做的事懵懂的孩子不該扛，我也覺得台灣司法真的是禮遇他，但他笑出來或許不是因為被禮遇，而是單純跟孩子相處快樂」。不過她最後也補充「只是呀，別人的孩子也是孩子，善惡終有報，我始終如此相信」。

▲李怡貞在Facebook發表看法。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



黃子佼因涉嫌性騷擾、性侵等案，被Zofia、小方（化名）及K小姐等3名女性指控，最終因證據不足或和解而未遭起訴。然而，他另涉「創意私房」偷拍網站案件，因持有未成年不雅影片，去年12月一審被判刑8個月，並處以10萬元罰金。目前檢方已提起上訴，二審可能面臨更重刑期。