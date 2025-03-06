短今自爆住處月付3萬：台北房租好貴！　網掀兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），最近在Threads轉發一位網友談論在台北一個月生活開銷的貼文後，透露自己房租一個月3萬左右，同時也感嘆：「房租好貴！」貼文曝光後，掀起兩派討論。

▲短今是中信啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

透過短今轉發的貼文可見到，有網友好奇發問「如果在台北當一個正常精緻的女生，一個月到底需要多少花費？」原PO表示自己無聊試算了一下後發現，一個月的基本開銷包含房租水電、飲食交通、聚餐喝酒及治裝購物等，普通女生若想在台北生活，至少需要花53500元，而且這個數字還不包含保險、繳稅或孝親等雜支。

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▲▼短今抱怨台北房租好貴。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

面對網友的試算，短今坦言，她每個月大概花30000元租房子，「台北房租好貴，我的就要兩倍了。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「付的起，代表薪資也不會低到哪裡去」、「台北市居大不易啊，但是我還是很喜歡台北」、「沒事，那算便宜的，但假如是兩倍，我建議買房了…3萬沒意外應該接近小套房每月房貸了。」

▲短今會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）