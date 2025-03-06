兄弟PS女孩20秒片預告新成員！　網見「標誌一字馬」：是日本女神

記者張筱涵／綜合報導

許多南韓啦啦隊女神陸續加入中華職棒各隊啦啦隊，有「AI女神」之稱的李珠珢今年也將在富邦悍將Fubon Angels應援。而中信兄弟Passion Sisters除了原本的韓籍女神邊荷律、李丹妃，今（6日）曝光一段影片，將再有一位加入，眼尖的粉絲很快就發現是來自日本的「一字馬女王」菊池桃子。

▲中信兄弟啦啦隊新成員預告。（圖／翻攝自Instagram／passion_sisters_official）



Passion Sisters官方Instagram今天更新一段僅有「體操」、「相機」表情符號的貼文，配上的影片，只能隱隱約約看見穿著啦啦隊服女孩的模樣。不過，在最後她展現了超難的站立劈腿姿勢，再加上髮型和髮色的關係，眾人很快就猜想到應為前陣子剛透露自己來台玩耍的菊池桃子。

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▲菊池桃子以站立劈腿出名。（圖／翻攝自Instagram／momoko.k_0105）



菊池桃子過去是日本讀賣巨人啦啦隊Giants VENUS的特技動作擔當，有10幾年韻律體操的基底下，將過去所學融合到應援動作裡，很快就成為眾人的焦點，之後更被選為隊長，一直到2023年12月19日宣布退出。