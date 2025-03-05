ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白冰冰子弟兵遭霸凌2疾病爆發　國一才會ㄅㄆㄇ和九九乘法表

記者葉文正／台北報導

白冰冰自製YouTube節目《誠懇逗陣》內容包羅萬象，除分享旅遊資訊外，也分享藝人的打拼故事，最新一集節目特別專訪旗下有「木工歌手」稱號的陳思瑋，帶大家走進他的內心世界，他唱著好友明亮幫他量身定做的新歌《我這款的跤數(音同咖小)》，聊他小時候因自閉被霸凌，靠著唱歌找回自信的過去，讓白冰冰聽著歌，想著他的經歷忍不住掉眼淚。

▲陳思瑋小時候就被霸凌。（圖／長興影視）

▲陳思瑋小時候就被霸凌。（圖／長興影視）

42歲的陳思瑋從小有自閉症，因為家庭因素不停轉學，也曾住在寄宿家庭，小學就換了6所，每年都在適應新學校、新同學，不愛講話的他免不了被同學霸凌，「以前在學校最怕3件事，就是上課分組、下課和放學，分組沒人想跟我一組，下課和放學會被同學拖出去打，因為他們覺得我不講話是怪咖，我一到下課就趴在桌上假睡。」

▲陳思瑋小時候就被霸凌。（圖／長興影視）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳思瑋(左)與白冰冰。（圖／長興影視）

因此陳思瑋從小就沒有自信，就算被同學欺負也不敢跟老師說，「小學5年級時就有老師知道後去處罰欺負我的人，但我反而更害怕，擔心會被報復。」讓他印象最深刻的是國小畢業典禮他不敢走大門，從側門偷偷跑回家，因為很怕再被打。國小生活對他來說是一片空白，他不好意思地說：「我直到國一、國二才學會ㄅㄆㄇ和九九乘法表。」

▲陳思瑋小時候就被霸凌。（圖／長興影視）

▲陳思瑋歌唱實力堅強。（圖／長興影視）

陳思瑋出道前的職業是木工，他透露會選擇木工是因為「阿嬤覺得出社會要有一技之長」，他在當木工常聽著廣播哼歌，從一開始被師父嫌棄，到後來師父建議他去參加歌唱比賽，還幫他報名參加小燕姐主持的《我要當歌手》，讓他一戰成名，那時的他白天做工，晚上就到街頭表演，獲得愈來愈多的掌聲，也開始找到自信，「我以前都不敢跟人講話，是音樂救了我，讓我療癒自己，釋放情緒，敢開口跟人互動 。」

白冰冰就是在《我要當歌手》聽到陳思瑋唱張雨生的《口是心非》對他印象深刻，被他有感情的歌聲打動。後來再次見到他是因為音樂人丁曉雯帶陳思瑋上她的節目，讓白冰冰決定跟他簽約，幫他出唱片。陳思瑋也特別感謝白冰冰的提攜，「我很謝謝冰冰姐給我機會，我跟著冰冰姐到小巨蛋、紐約林肯中心表演，這都是我以前不敢想的事，是非常珍貴的回憶。」

陳思瑋小時候父母離婚，他是爺爺奶奶帶大的，跟爺爺奶奶的感情很好，去年爺爺過世對他打擊很大，導致憂鬱症發作，「那段日子我沒辦法跟人正常講話，只想躲起來，待在一個密閉式的空間，睡覺時整個人捲曲著自我保護，連朋友的關心訊息都不想回。」最後是白冰冰和好友明亮等人一直鼓勵、關心他，才讓他走出陰霾，白冰冰也決定幫陳思瑋出唱片，請明亮幫他寫歌。

明亮是陳思瑋的師弟，陪伴著他走出憂鬱症，用陳思瑋的故事寫出新歌《我這款的跤數》，明亮說：「這是歌不是先有詞曲，是先有歌名才寫出來的。」陳思瑋也說：「我第一次看到歌詞就忍不住一直掉眼淚，我是哭著把歌詞讀完的。」歌詞中的「我這款跤數，敢有影遮無效；我這款跤數，無親像人遮嗷；我這款跤數，嘛央望會出頭」寫出陳思瑋的心聲，讓他感觸良多，特別感謝冰冰姐和明亮，讓他有機會唱出自己的心聲。白冰冰也鼓勵他「要心存感恩，莫忘初心。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡其昌坦承WBCQ後勤疏失　「接受處分、檢討並改進」

推薦閱讀

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！　「全身粉紅色」0遮掩不怕被認出

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！　「全身粉紅色」0遮掩不怕被認出

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

麻衣首揭婚變真相「導火線是生小孩」！　1年就破裂：很多夫妻這樣

麻衣首揭婚變真相「導火線是生小孩」！　1年就破裂：很多夫妻這樣

張震、張翰三鞠躬向媒體致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

張震、張翰三鞠躬向媒體致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

采子挺過雙劈「熱戀富二代」！十指緊扣牽回家 華山恩愛互動全被拍

采子挺過雙劈「熱戀富二代」！十指緊扣牽回家 華山恩愛互動全被拍

王大陸劣行狂爆！《少女時代》10年前就神預言　林真心1句話全命中

王大陸劣行狂爆！《少女時代》10年前就神預言　林真心1句話全命中

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！　「全身粉紅色」0遮掩不怕被認出

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

麻衣首揭婚變真相「導火線是生小孩」！　1年就破裂：很多夫妻這樣

張震、張翰三鞠躬向媒體致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

采子挺過雙劈「熱戀富二代」！十指緊扣牽回家 華山恩愛互動全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白冰冰, 陳思瑋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃偉晉挨酸「無視女性剝削議題」　火大反擊：惡意的人有多可怕
  2. SEVENTEEN圓佑剛宣布將入伍　「珍稀福袋」宣布佛系開賣
  3. 主唱被庾澄慶封「女版山下達郎」！　人氣樂團背景曝光
  4. 館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次
  5. 65歲前主播葉樹姍現在長這樣　被校長說「從小看葉主播的新聞長大」」
  6. 獨家／紀念大S的燦爛與芳華　小炳寫歌悼念她忍不住哭了
  7. 不爽孫生遭瞎傳「簽約新公司」　女友轟自導自演：請把戲做足
  8. 愛雅老公病倒「連2天高燒近40度」　揭病因…網：超多人中獎
  9. 美魔女歌手壓力過大...驚爆「甲狀腺長3顆結節」　檢查結果出爐
  10. 白冰冰子弟兵遭霸凌2疾病爆發　國一才會ㄅㄆㄇ和九九乘法表

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366