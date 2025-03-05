白冰冰子弟兵遭霸凌2疾病爆發　國一才會ㄅㄆㄇ和九九乘法表

記者葉文正／台北報導

白冰冰自製YouTube節目《誠懇逗陣》內容包羅萬象，除分享旅遊資訊外，也分享藝人的打拼故事，最新一集節目特別專訪旗下有「木工歌手」稱號的陳思瑋，帶大家走進他的內心世界，他唱著好友明亮幫他量身定做的新歌《我這款的跤數(音同咖小)》，聊他小時候因自閉被霸凌，靠著唱歌找回自信的過去，讓白冰冰聽著歌，想著他的經歷忍不住掉眼淚。

▲陳思瑋小時候就被霸凌。（圖／長興影視）



42歲的陳思瑋從小有自閉症，因為家庭因素不停轉學，也曾住在寄宿家庭，小學就換了6所，每年都在適應新學校、新同學，不愛講話的他免不了被同學霸凌，「以前在學校最怕3件事，就是上課分組、下課和放學，分組沒人想跟我一組，下課和放學會被同學拖出去打，因為他們覺得我不講話是怪咖，我一到下課就趴在桌上假睡。」

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▲陳思瑋(左)與白冰冰。（圖／長興影視）

因此陳思瑋從小就沒有自信，就算被同學欺負也不敢跟老師說，「小學5年級時就有老師知道後去處罰欺負我的人，但我反而更害怕，擔心會被報復。」讓他印象最深刻的是國小畢業典禮他不敢走大門，從側門偷偷跑回家，因為很怕再被打。國小生活對他來說是一片空白，他不好意思地說：「我直到國一、國二才學會ㄅㄆㄇ和九九乘法表。」

▲陳思瑋歌唱實力堅強。（圖／長興影視）



陳思瑋出道前的職業是木工，他透露會選擇木工是因為「阿嬤覺得出社會要有一技之長」，他在當木工常聽著廣播哼歌，從一開始被師父嫌棄，到後來師父建議他去參加歌唱比賽，還幫他報名參加小燕姐主持的《我要當歌手》，讓他一戰成名，那時的他白天做工，晚上就到街頭表演，獲得愈來愈多的掌聲，也開始找到自信，「我以前都不敢跟人講話，是音樂救了我，讓我療癒自己，釋放情緒，敢開口跟人互動 。」



白冰冰就是在《我要當歌手》聽到陳思瑋唱張雨生的《口是心非》對他印象深刻，被他有感情的歌聲打動。後來再次見到他是因為音樂人丁曉雯帶陳思瑋上她的節目，讓白冰冰決定跟他簽約，幫他出唱片。陳思瑋也特別感謝白冰冰的提攜，「我很謝謝冰冰姐給我機會，我跟著冰冰姐到小巨蛋、紐約林肯中心表演，這都是我以前不敢想的事，是非常珍貴的回憶。」



陳思瑋小時候父母離婚，他是爺爺奶奶帶大的，跟爺爺奶奶的感情很好，去年爺爺過世對他打擊很大，導致憂鬱症發作，「那段日子我沒辦法跟人正常講話，只想躲起來，待在一個密閉式的空間，睡覺時整個人捲曲著自我保護，連朋友的關心訊息都不想回。」最後是白冰冰和好友明亮等人一直鼓勵、關心他，才讓他走出陰霾，白冰冰也決定幫陳思瑋出唱片，請明亮幫他寫歌。



明亮是陳思瑋的師弟，陪伴著他走出憂鬱症，用陳思瑋的故事寫出新歌《我這款的跤數》，明亮說：「這是歌不是先有詞曲，是先有歌名才寫出來的。」陳思瑋也說：「我第一次看到歌詞就忍不住一直掉眼淚，我是哭著把歌詞讀完的。」歌詞中的「我這款跤數，敢有影遮無效；我這款跤數，無親像人遮嗷；我這款跤數，嘛央望會出頭」寫出陳思瑋的心聲，讓他感觸良多，特別感謝冰冰姐和明亮，讓他有機會唱出自己的心聲。白冰冰也鼓勵他「要心存感恩，莫忘初心。」