DK也曾被性騷！驚爆淋浴間「恐怖經歷」　看孫生共感暴怒：把情緒帶到裡面

記者孟育民／台北報導

YouTuber「異色檔案」DK日前砲轟孫生性騷擾遭判刑後的言論與態度，掀起熱烈討論。近期他登上百靈果的節目，自爆曾也遭到2次性騷的經驗，國中時甚至在泳池被一位男性摸屁股10幾下，也因此當他看到孫生的行為，才會在影片中如此生氣，「我看了那個（判決書），我會把情緒帶到裡面，我錄的時候會比較生氣。」

▲DK坦言曾經被性騷，因此看到孫生事件才會如此生氣。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）



DK分享自己曾被一位陌生男性騷擾，「國中的時候去游泳，一直覺得有人在摸我屁股，碰了幾10幾下，也是孫生碰了14下那種感覺。我每次回頭就有一個男生在我附近，一整天去到別的池就會遇到他，一直在尾隨我、摸我屁股。」

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後來他到淋浴間洗澡，沒想到那位男生一樣尾隨，甚至直接拉開他的門簾，對著他說「不好意思，我東西忘了拿」、「 毛長齊了」等話，當下他不敢多說什麼，直到年紀漸長，才意識到自己被性騷擾，「他就是要看我裸體，但他沒對我肢體碰觸，當下就是傻住啊，因為國中生不可能喊『救命』，所以別再說受害者不會求救了。」

▲▼DK在淋浴間被看私密部位。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

不僅如此，他20歲時，在台鐵尿尿也被一位男生看私密部位，不過他當下立馬制止，「這時候我連結到國中的經驗，馬上就揪著他的領著 ，喊很大聲『你在幹嘛、不要再出現在我我面前』，很多人出來看，後來他就走了，我應該告到底，我超級後悔。」