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LISA奧斯卡撞臉張惠妹！盤點10組「台韓撞臉藝人」

▲朴海鎮。（圖／friDay影音提供）today.net/images/8112/d8112296.jpg" _fcksavedurl="//cdn2.ettoday.net/images/8112/d8112296.jpg" alt="▲▼ 。（圖／翻攝YouTube@台視官方頻道）" width="600" height="428">

▲LISA驚人撞臉張惠妹！奧斯卡造型讓人重溫阿妹23年前五燈獎經典造型 。（圖／翻攝YouTube@台視官方頻道）

記者王威智／綜合報導

近日BLACKPINK成員LISA在奧斯卡頒獎典禮上的造型引發熱議，網友指出其瀏海造型與張惠妹在1992年五燈獎時期的經典造型相似。這並不是LISA第一次被指撞臉張惠妹，之前在新歌《New Woman》MV中的黑色眼妝搭配白金色長髮，也被認為與張惠妹的造型神似。除了LISA和張惠妹之外，還有許多台韓藝人被指撞臉。

 
 
 
 
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1、朴成焄VS劉冠廷

朴成焄在《魷魚遊戲2》中的造型被指與劉冠廷相似，兩人的鼻型和單眼皮都非常相似。這種撞臉現象引發了粉絲們的討論，也增加了娛樂圈的趣味性。朴成焄在韓劇中的表現也引起了廣泛關注，而劉冠廷的帥氣外貌則在台灣受到熱烈歡迎。這兩位藝人在各自的領域中都有著深厚的影響力，讓人們對這種撞臉現象感到有趣。


2、夫勝寛VS王仁甫

夫勝寛被指與王仁甫有相似的神韻，雖然王仁甫已是中年爸爸，但兩人在某些角度仍有幾分相似。這種撞臉現象增加了娛樂圈的趣味性，也讓粉絲們感嘆這些藝人之間的相似之處。夫勝寛在韓國的時尚感和王仁甫的經典造型都讓人們印象深刻。


3、李奎炯VS陳宇風

李奎炯在《機智的監獄生活》中的表現讓人聯想到陳宇風，兩人的臉型和五官都有相似之處。這兩位藝人在各自的領域中都有著深厚的影響力，讓人們對這種撞臉現象感到有趣。李奎炯在韓國的時尚感和陳宇風的帥氣外貌都讓人們印象深刻，這種撞臉現象也引發了粉絲們的討論。


4、朴海鎮VS包偉銘

朴海鎮和包偉銘被認為是撞臉界的代表人物，兩人的臉型從眼睛、鼻子到嘴巴都非常相似，讓人們懷疑是否有血緣關係。這種撞臉現象引發了粉絲們的討論，也增加了娛樂圈的趣味性。朴海鎮在韓國影壇的影響力和包偉銘在台灣的成就都讓人們對這種撞臉現象感到有趣。

▲▼《現在開始是Showtime！》鄭俊鎬、朴海鎮：鬼神來祝賀我們了。（圖／friDay影音提供）▲▼包偉銘。（圖／翰森娛樂提供）

▲過去就有粉絲認為朴海鎮和包偉銘非常像，兩人的臉型從眼睛、鼻子到嘴巴都非常相似。（資料圖／friDay影音提供、翰森娛樂提供）

5、徐康俊VS劉以豪

徐康俊在《天氣好的話，我會去找你》中的害羞直男形象被指與劉以豪相似，尤其是嘴巴部分的相似度。這兩位藝人都有著深受粉絲喜愛的魅力。徐康俊在韓劇中的表現也引起了廣泛關注，而劉以豪的帥氣外貌則在台灣受到熱烈歡迎。這種撞臉現象增加了娛樂圈的趣味性，也讓粉絲們感嘆這些藝人之間的相似之處。

▲▼《迷網追兇》金亞中、徐康俊。（圖／Disney+提供）

▲《迷網追兇》徐康俊劇照。（資料圖／Disney+提供）

▲▼Loro Piana 100 Years期間限定店開幕記者會-劉以豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲劉以豪日前出席Loro Piana 100 Years期間限定店開幕。（資料圖／記者周宸亘攝）

6、利特VS小煜

Super Junior的利特童顏外貌常被指與小煜相似，尤其是深邃的眼睛和高挺的鼻子。這兩位藝人在某些角度確實有幾分神似。利特在韓國的時尚感和小煜的清新形象都讓人們印象深刻，這種撞臉現象也引發了粉絲們的討論。

▲▼利特。（圖／翻攝自Instagram／xxteukxx）

7、李帝勳VS潘瑋柏

李帝勳在《信號》中的表現讓人聯想到潘瑋柏，尤其是兩人的嘴唇形狀相似。這兩位藝人在各自的領域中都有著深厚的影響力，讓人們對這種撞臉現象感到有趣。李帝勳在韓劇中的表現也引起了廣泛關注，而潘瑋柏的音樂作品則在台灣受到熱烈歡迎。這種撞臉現象增加了娛樂圈的趣味性。

8、安普賢VS周興哲

安普賢的長型臉與周興哲相似，甚至有人誤認為是周興哲。另外，他在《梨泰院Class》中的金髮造型也被指撞臉演員綠茶。這兩位單眼皮的藝人眉目之間有相似的神韻，讓人們聯想到彼此。安普賢在韓劇中的表現也引起了廣泛關注，而周興哲的音樂作品則在台灣受到熱烈歡迎。綠茶的搞笑形象也讓人聯想到安普賢的活潑個性。

9、羅美蘭VS林俊傑

過去羅美蘭在電影《政客誠實中》中的短髮造型被指與林俊傑相似，被稱為「女版林俊傑」。這讓人們想像，如果兩人見面，會不會因為撞臉而感到驚訝。羅美蘭的強勢形象和林俊傑的帥氣外貌都讓人們印象深刻，這種撞臉現象也引發了粉絲們的討論。羅美蘭在韓國影壇的影響力和林俊傑在音樂界的成就都讓人們對這種撞臉現象感到有趣。

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

▲過去羅美蘭在電影《政客誠實中》被稱為「女版林俊傑」 。（圖／翻攝IG＠ramirani668、IG＠jjlin）

10、金正賢VS展榮、展瑞

金正賢在《愛的迫降》中的單眼皮和髮型被指與Youtuber展榮、展瑞相似。展榮甚至重現金正賢在劇中的名場面，引來好評。這三位藝人在各自的領域中都有著深厚的影響力，讓人們對這種撞臉現象感到有趣。金正賢在韓劇中的表現也引起了廣泛關注，而展榮和展瑞的搞笑形象也讓人聯想到金正賢的活潑個性。

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