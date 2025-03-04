王大陸「逃兵被抓再涉殺人未遂」　李怡貞開酸：是在為戲宣傳？

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸上個月傳出因涉及逃兵役遭逮捕，不惜砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明，全案經新北檢複訊後15萬元交保。不料今（4）日他又傳出被移送至新北檢複訊，案由是「殺人未遂」。為此，經常評論網路時事的律師李怡貞，稍早也在臉書發文分享對此事的看法。

▲王大陸最近爭議不斷。（圖／記者黃哲民攝）

律師李怡貞在得知王大陸涉殺人未遂，遭警方移送檢方偵辦的消息後，透過臉書發文表達自己對此事的疑惑，不解對方的行為究竟是在為戲宣傳，還是只是失去理智的行為，「王大陸是有在為戲宣傳？還是單純就是耍87？」貼文曝光後，立即掀起兩派討論，網友紛紛留言表示，「感覺都有」、「本性如此吧」、「應該是不想去當兵，拖延戰術。」

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▲李怡貞發文談王大陸。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

據了解，王大陸日前在返台前透過叫車平台預約機場接送，不料事後認為派來的車太差，不符合原先期望，因此找人毆打司機及派車員，且手段相當激烈，導致兩人被打得滿身是傷，因而遭警方以涉嫌殺人未遂移送偵辦。事實上，王大陸過去憑著電影《我的少女時代》一炮而紅，近年轉往大陸發展演藝事業，上個月才因逃兵役被捕，如今又傳出涉殺人未遂，再度掀起外界討論及關注。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）