錄影突指安心亞「全世界只能駕馭妳」　阿Ken作勢親嘴…全場驚：注意眼神

記者劉宜庭／綜合報導

男星阿Ken（林暐恆）與安心亞傳過緋聞，雙方目前都是單身，並合作主持節目《同學來了》，近日兩人互動、言語間火花四射，還一度作勢要親嘴，令全場來賓激動不已。

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▲阿Ken、安心亞曖昧互動掀起全場歡呼聲。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

錄製節目時聊到「出國念書可以大談異國戀嗎？」的話題，阿Ken分析其他嘉賓時提到，有些人因為從未出國，可能會對異國戀有所顧慮，或是有些自卑的心態：「他怕駕馭不了了，因為他從來沒有離開過台灣。」此話一出，立刻被安心亞調侃「你看你喝過洋墨水，就覺得誰都可以駕馭」。

當安心亞一說話，阿Ken連忙搖頭否認，解釋自己在節目上只是「裝威風」，其實一切都是為了效果。但話鋒一轉，他突然深情看著安心亞，語出驚人：「事實上，我全世界只能駕馭妳而已。」這句話讓全場瞬間氣氛升溫、起鬨喊「親一個、親一個」，沒想到兩人一度作勢要親吻，讓眾人激動不已、紛紛直呼「注意他的眼神」。

▲安心亞一度作勢要親阿Ken，結果看到對方嘟嘴秒笑場縮回去。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

最後，安心亞因害羞縮了回去，場面甜蜜又搞笑。雖然親吻未果，但阿Ken仍不忘搞笑，幽默自嘲：「不好意思，我嘴一嘟起來，就會變成像余天大哥，剛好又有一點鬍渣這樣。」讓現場笑聲不斷。