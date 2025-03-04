記者潘慧中／綜合報導

畇二是中信啦啦隊「Passion Sisters」的成員，她最近上節目透露，以前拜月老時本來都會穿得很保守，直到有次聽說「龍山寺的月老喜歡女生穿短裙」，她才改變穿搭，而且立即見效！

▲▼畇二分享拜月老改變穿搭的經驗。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬、Instagram／yuner.31）



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畇二在《后宮歐買尬》透露，之前會為了在工作方面更有人緣而拜月老，後來聽聞龍山寺很靈驗，她都會準備好甜食去虔誠地乞求，「但是不管怎麼拜，工作運也沒有到這麼順，甚至可能會遇到爛桃花或小人。」

▲畇二一開始拜完月老後，並沒有感覺有明顯變化。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



直到有次偶然聽到一個Podcast頻道說「龍山寺的月老其實喜歡女生穿短裙」，畇二決定親自驗證這是否僅是迷思，「我穿了我最喜歡的戰裙去」，並準備了月老最愛吃的蛋塔。

▲畇二後來除了帶蛋塔，還改穿短裙去拜月老。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



神奇的是畇二拜完不久後，便明顯感覺到狀態真的越來越好，不但出了寫真集作品，還開始上了很多節目。

▲畇二穿短裙拜完月老後，感覺狀態真的越來越好。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）