三野文太離世隔天「家中遭竊」！住家是19億鎌倉豪宅…財產擁50億

記者陳芊秀／綜合報導

日本綜藝天王三野文太（みのもんた）1日凌晨辭世，享壽80歲，不料離世消息剛公開，2日竟傳出住家遭竊！目前警方正在調查中。而他主持多個高收視節目走紅，年收最高將近6億日幣（約台幣1.3億），2013年日媒曾統計他的總財產高達50億日幣（約台幣10.9億元）。

▲三野文太離世隔天家中遭竊賊闖入。（圖／翻攝自日網）

據日媒《日刊體育報》報導，三野文太位於神奈川縣鎌倉市的住家，2日凌晨有不明人士闖入，警方初步推測，該名闖入者可能是以竊盜為目的。警方表示，凌晨3點多天未亮時，有人聽見家中出現異常聲響，隨即報警，警方趕赴現場後，在地下室發現有外人入侵的痕跡，並持續進行現場勘查至今天上午9點多。目前尚無人員受傷，警方仍在確認是否有財物遭竊。

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鑑於嫌犯可能是在看到三野文太逝世的新聞後，趁機闖住宅行竊，警方正積極追蹤該名闖入者的行蹤。

從主播轉戰綜藝圈的三野文太，活躍於90年代的綜藝圈。他在2005年、2006年位居高額納稅藝人排行第一名，住家位於鎌倉山，是棟被稱為「三野城」的19億豪宅、以及在東京南青山擁有2.6億的大樓，在輕井澤、名古屋還有土地，《週刊文春》2013年曾報導，他的總財產總計超過50億日幣（約台幣10.9億元）。

▲三野文太住在鎌倉山19億豪宅。（圖／翻攝自日網）

引退後的三野文太，於1月中旬在東京某燒肉店用餐時，不慎噎住送醫，之後一直處於昏迷狀態，3月1日離世，家屬將以家族葬形式，僅由親屬低調舉行葬禮。