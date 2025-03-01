告五人情侶檔爆喜訊？　麋先生聖皓無預警宣布：犬青媽媽恭喜

記者蔡琛儀／高雄報導

金曲樂團麋先生今（1日）首度站上家鄉高雄巨蛋開唱，去年台北小巨蛋，他們邀集了同公司的宇宙人、告五人，「三團同台」的畫面相當震撼，今麋先生又再度邀請兩團同台，聖皓說：「我們一直在思考怎麼突破我覺得很難以超越的組合，決定也不能讓高雄的朋友錯過，再次感謝你們陪我們回到高雄。」

▲麋先生高雄巨蛋演唱會，再次請到宇宙人、告五人助陣。（圖／相信音樂提供）

由於稍早貝斯手以諾宣布將當爸的好消息，小玉笑虧：「我以為你說要超越，所以要以諾趕快生小孩。」緊接著問：「下一個是誰呢？」聖皓則接話：「懷孕是台下的，台上的只會有一個人...」隨後看向犬青和雲安情侶檔。

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犬青嚇到直呼：「不要這樣，我媽媽今天有來！」聖皓開玩笑說：「我只能說，犬青媽媽恭喜喔！因為告五人要發新專輯，四月還要去世運開唱。」總算讓雲安和犬青鬆一口氣，雲安笑說：「我從頭到尾都沒講話欸！」小倆口也連忙澄清：「沒有啦沒有啦！」小玉則霸氣說：「我很喜歡小孩，我擋我擋，下一個是我。」笑翻全場。

三團一起演出〈麋途〉、〈Hello〉，更即興演唱一小段彼此的熱門歌曲〈要去高雄〉等歌曲，翻玩網路迷因梗，小玉還嗨到一直打斷聖皓發言，讓聖皓忍不住抓住他的手：「你可以讓我講話嗎？」意外形成2人雙手緊握畫面，讓台下歌迷害羞直叫，小玉笑說：「所以是我們兩個有小孩是不是？」逗得全場大笑不斷，展現三團深厚的好友誼。