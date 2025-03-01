「小葉啟田」葉清田離世！享壽69歲　好友恬娃悲痛證實

記者劉宛欣／綜合報導

資深歌手葉清田出道已逾50年，近日傳來不幸消息。他擅長模仿葉啟田的歌手，以其深厚的演唱功力和獨特風格，深受觀眾喜愛，被親切地稱為「小葉啟田」。然而，葉清田於28日因心臟衰竭不幸辭世，享壽69歲。這一消息由他的好友恬娃在社群證實，湧入眾多歌迷的哀悼與懷念。

▲葉清田離世，享壽69歲。（圖／翻攝自YT）

恬娃在社群發文，公開葉清田過世的噩耗。她寫道：「向全國家人報告：為我們服務50年的知名歌星『小葉啟田』葉清田享年69歲，心臟衰竭安息，明天火化沒有公祭《天上人間一條心》感恩大家。」網友紛紛表達對葉清田的悼念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲恬娃證實葉清田死訊。（圖／翻攝自恬娃臉書）

此外，恬娃也感慨，短短一個月內，他們失去了兩位深受喜愛的朋友：「一個月內走了兩位我們很熟悉的好弟兄小葉啓田『葉清田』、『小明哥』，兩位去當快樂天使真的好心酸。」她進一步感恩每天早晨能夠擁有健康的身體，呼吸新鮮的空氣，並提醒大家珍惜當下的每一刻。

葉清田翻唱過不少經典歌曲，包括〈一生只為你〉和〈男性的氣魄〉，深深打動了歌迷的心。尤其以模仿葉啟田的歌聲最為人稱道，並因此獲得「小葉啟田」的別名。他經常穿著西裝，戴著帽子在歌唱節目中登場，讓觀眾留下深刻印象。