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為小S活動喊卡1個月！品牌方力挺「她需要時間空間」　232字溫暖聲明

記者張筱涵／綜合報導

巴黎萊雅今（1日）發出聲明，提到近期更換了保養代言人也就是小S（徐熙娣），原本預定要在2月初分享這個消息，但當時大S（徐熙媛）離世，他們認為最重要的是讓小S充分休息，因此暫緩了官宣活動，一番溫暖話語令人相當感動。

▲▼小S。（圖／翻攝自FACEBOOK／小S 徐熙娣）

▲小S目前是停工狀態。（圖／翻攝自FACEBOOK／小S 徐熙娣）

巴黎萊雅今天發出聲明，坦承原本2月初就要分享最新代言人為小S，然而發生了大S離世這令許多人都相當惋惜的噩耗：「我們認為當時最重要的，是讓品牌代言人先充分休息，尊重她需要的時間與空間，所以巴黎萊雅決定在第一時間先暫緩代言人官宣活動。」

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巴黎萊雅感謝小S和經紀公司的理解和支持，接下來將會開始進行宣傳：「希望粉絲們能和我們一起，持續支持小S與她的家人，為她加油打氣！期待她以全新姿態強勢回歸！巴黎萊雅與小S同在，陪伴支持代言人，共同傳遞力量，品牌在此特別發布此聲明，感謝所有粉絲的理解與支持。」留言區中可見台灣網友都對巴黎萊雅的決定和聲明相當感動。

▲▼小S。（圖／翻攝自FACEBOOK／小S 徐熙娣）

▲巴黎萊雅呼籲外界持續支持小S和她的家人。（圖／翻攝自FACEBOOK／小S 徐熙娣）

▲▼巴黎萊雅 小S。（圖／翻攝自FACEBOOK／巴黎萊雅）

▲巴黎萊雅聲明。（圖／翻攝自FACEBOOK／巴黎萊雅）

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小S, 徐熙娣, 大S, 徐熙媛

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