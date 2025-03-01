46歲徐懷鈺復刻20歲〈妙妙妙〉造型！　神凍齡網驚「根本沒變」

記者陳芊秀／綜合報導

「平民天后」徐懷鈺自2023年參加陸綜《乘風2023（浪姐4）》後，演唱事業再攀高峰，不僅舉辦了首次小巨蛋演唱會，去年底還推出睽違17年的全新專輯。現年46歲的她，日前公開一段復刻20歲拍〈妙妙妙〉MV造型的影片，完全看不出差異令網友驚呼「根本沒變」。

▲46歲徐懷鈺演唱事業再攀高峰。（圖／翻攝自IG）

影片中，徐懷鈺以經典的丸子頭造型搭配桃紅色連身洋裝，再現1998年《妙妙妙》MV中的經典舞步，彷彿將粉絲帶回她剛出道時的青澀年代。而她表示，穿上這套服裝有種時空穿越的感覺，並鼓勵大家無論年齡如何，都要保持赤子之心，才能永保青春，還問粉絲：「你們更喜歡哪一個時期的呢？」引發熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐懷鈺復刻20歲拍攝〈妙妙妙〉的造型。（圖／翻攝自IG）

徐懷鈺接著曬出花絮照，賣關子寫道：「大家猜猜看！我為什麼會復刻〈妙妙妙〉的造型？」此話一出，立刻引發粉絲熱烈討論與猜測。有人認為是為了拍攝致敬經典的全新MV，也有人推測可能是推出〈妙妙妙〉2025版本，甚至包括重新錄製歌曲與MV，或是為演唱會製作預告片。

還有網友提出其他可能性，例如推出黑膠唱片與精選輯、帶領大家重回1998年的經典時光，甚至是為現場表演重現當年的氛圍。更有粉絲驚呼：「剛猛一看還以為這根本沒變的〈妙妙妙〉」、「求凍齡秘方」、「太誇張了完全沒有變，是不是把時間凍結了」，掀起滿滿期待與回憶。

▲徐懷鈺神凍齡引發網友驚呼「太誇張了完全沒有變」。（圖／翻攝自IG）

