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《囧男孩》潘親御登上柏林影展！　墓園裡起「武」怕驚擾好兄弟

記者蕭采薇／台北報導

16年前因為電影《囧男孩》而入圍第45屆金馬獎「最佳新演員」的潘親御，日前與電影《河鰻》登上柏林影展，潘親御興奮的說：「這是我第一次的歐洲行，沒想到第一次的歐洲行就獻給了如此盛大的柏林影展！」除了大啖美食德國豬腳、烤雞外，也參訪了各大歷史景點，像是柏林圍牆、柏林大教堂等。

▲男星潘親御電影《河鰻》登上柏林影展。（圖／小間影藝提供）

▲（左起）潘親御與柏林影展主席Tricia Tuttle。（圖／小間影藝提供）

他也表示看到了人生中第一場雪：「當下自己就像小孩子一樣，還因此不自覺闖進墓園…。」潘親御回憶闖進墓園起「武」的情況，是因為被裡頭厚厚的的雪堆吸引目光，當然為了不要驚擾到墓園的「好朋友們」，他還有特別先打了招呼，才比較放心整個人投入在武術的世界。

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他也透露：「我有先說了自己的目的後，才跳進雪堆裡打滾。」而從小學習武術的他，更在當下打武術拍影片紀錄，感性表示：「當下就是一個感覺想做這件事，雪給我的感覺就像是喚起了我的童貞，彷彿回到了小時候練武術的時候，很自然很美好！」

▲男星潘親御電影《河鰻》登上柏林影展。（圖／小間影藝提供）

▲潘親御在墓園中起「武」。（圖／小間影藝提供）

這次跟隨電影《河鰻》抵達柏林，潘親御透露自己也帶了宜蘭的雪花餅以及各種名產與世界各國參展團隊分享，他說：「印象深刻《河鰻》首映會那天，柏林影展總監Tricia Tuttle收到的當下非常驚喜，接著還和知名華裔監製郭曉慶（Anita Gou）、王思靜等資深影人碰面交流電影，很希望未來都有合作的機會！這趟旅程也讓我深感世界非常大，自己很渺小。」也再次謝謝電影《河鰻》團隊的照顧。

▲男星潘親御電影《河鰻》登上柏林影展。（圖／小間影藝提供）

▲潘親御電影《河鰻》登上柏林影展。（圖／小間影藝提供）

電影《河鰻》以社子島為背景，講述一名年輕男子與神秘女子相遇的故事。潘親御片中與男主角（張佑亮）個性相呼應，潘親御透露：「雖然我從小就跟男主角是很好的鄰居朋友，但心境卻完全相反。」對於《河鰻》在柏林影展世界首映座無虛席、大獲好評，潘親御也分享：「看到台下大多都是陌生的外國臉孔，剛開始還有一些忐忑，但滿特別的是他們都很樂意討論與分享自己的想法，覺得超感動！」

▲男星潘親御電影《河鰻》登上柏林影展。（圖／小間影藝提供）

▲潘親御在柏林影展大展國民外交，與來自世界各地的影人們與名產合影。（圖／小間影藝提供）

除此之外，熱播台劇《死了一個娛樂女記者》裡也見得到潘親御精彩演出，片中飾演一名因為爸爸被陷害，希望能有人跳脫出來主持公道的抗議者，與女主角林予晞展開肢體拉扯的激烈衝突戲，意外使得他備受關注，潘親御分享與林予晞對戲過程，「我們默契滿好的，只有稍微走戲一下，導演覺得沒什麼問題，很快就完成演出。」而他也曝林予晞私下暖舉：「她在現場會關心每個與她演出的演員們，就像姐姐一樣，會感受到她的溫暖。」

▲男星潘親御電影《河鰻》登上柏林影展。（圖／小間影藝提供）

▲潘親御為電影《河鰻》登上柏林影展，第一次到歐洲的他，看到雪很興奮。（圖／小間影藝提供）

 

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