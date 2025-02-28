ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瘋朝聖王祖賢養生會館！粉絲曝女神「零修圖現況照」破整形謠言

58歲王祖賢屢被傳整形，粉絲造訪她的艾灸店，公開她零P圖正面照。（圖／報系資料照、翻攝自小紅書）

▲58歲王祖賢屢被傳整形，粉絲造訪她的艾灸店，公開她零P圖正面照。（圖／報系資料照、翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

58歲女星王祖賢在演藝事業如日中天時選擇急流勇退，2004年息影後定居加拿大，改過低調平凡人生活，偶爾會透過社群分享近況。最近王祖賢在加拿大溫哥華開了一間艾灸養生會館，吸引不少粉絲走訪朝聖，近日更有粉絲曬出前去消費體驗後與老闆娘王祖賢合照，也打臉這些年頻傳她整形的謠言。

王祖賢24日在小紅書上分享一段2分鐘影片，內容中她本人也有稍微露臉，並告訴粉絲自己在溫哥華開了一間名為「灸覺」的艾灸養生會館，升格當老闆娘；王祖賢坦言，淡出螢光幕後才回歸自我，學找自己內心真實狀態，這些年修佛也是為了對精神世界的追求和尋找內心平靜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王祖賢對於粉絲要求合影來者不拒，相當有親和力。（圖／翻攝自小紅書）

▲王祖賢對於粉絲要求合影來者不拒，相當有親和力。（圖／翻攝自小紅書）

而王祖賢也自豪地說，走進她開設的艾灸養生會館，更關注身體健康、調解身心、舒緩壓力和治癒不適，目前艾灸也是她最想做的事情，最後也透過影片跟大家喊話，「感恩給我姻緣，能讓我為你健康服務」。影片曝光後，吸引不少當地華人造訪朝聖，近日有一名喜歡王祖賢、也愛調理養生的網友到她的養生會館報到，稱王祖賢本人相當有耐心，還陪她做健康測試，超細心解講她的身體狀況。

原PO接著說，在王祖賢親自介紹艾灸後，就換上專門的老師服務，在結束後，喜歡小動物的王祖賢得知原PO的狗狗去年被診斷罹癌，還送上小動物的艾灸禮盒，且完全沒有明星架子對合照要求來者不拒；從網友曬出的畫面，能見王祖賢罕見露出正臉，雖然戴著口罩，但眉眼之間與當年並沒有太多差別，原PO也指出，王祖賢最近有點小感冒，才沒有公開接受採訪。

王祖賢私下全身照曝光。（圖／翻攝自小紅書）

▲王祖賢私下全身照曝光。（圖／翻攝自小紅書）

影片曝光後，許多網友看到原PO能與王祖賢合照羨煞不已，另外也有人分享在艾灸養生會館外看到王祖賢在停車場等人的樣子，「太幸福了吧，跟女神這麽靠近」、「不管幾歲都還是散發女神氛圍」、「她根本不需要整形好嘛！」、「好想也去朝聖女神開的店唷」。

延伸閱讀
日本超商祭出「買一送一」拿2瓶結帳糗了　內行人解密：與台邏輯不同
大賣場停車場「賓士狂晃」活春宮　男女主角現身喊冤
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

騙2國中生多買飲料、爆米花...還暗槓餐點　威秀影城認了

推薦閱讀

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」！胸墊當眾移位 被看光了：高光時刻

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」！胸墊當眾移位 被看光了：高光時刻

兒子哽咽「不想爸媽去天堂」　香蕉哥哥感動：想陪你好久等你長大

兒子哽咽「不想爸媽去天堂」　香蕉哥哥感動：想陪你好久等你長大

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝 吃炸物照瘦2重點公開

蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝 吃炸物照瘦2重點公開

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

獨家／超哥驚爆罹患大腸癌！　「火速安排開刀」身體狀況曝光

獨家／超哥驚爆罹患大腸癌！　「火速安排開刀」身體狀況曝光

劉畊宏健身直播退燒「掉粉854萬」　帶貨力下降…知名公司認解約

劉畊宏健身直播退燒「掉粉854萬」　帶貨力下降…知名公司認解約

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

鬼鬼未婚生女「未公開私照曝光」！掀衣露渾圓大肚 絕美狀態全被拍

鬼鬼未婚生女「未公開私照曝光」！掀衣露渾圓大肚 絕美狀態全被拍

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」！胸墊當眾移位 被看光了：高光時刻

兒子哽咽「不想爸媽去天堂」　香蕉哥哥感動：想陪你好久等你長大

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝 吃炸物照瘦2重點公開

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

獨家／超哥驚爆罹患大腸癌！　「火速安排開刀」身體狀況曝光

劉畊宏健身直播退燒「掉粉854萬」　帶貨力下降…知名公司認解約

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／啦啦隊女神草莓泡湯性感破盤　想起人生最悲痛到淚流不止
  2. 瘋朝聖王祖賢養生會館！粉絲曝女神「零修圖現況照」破整形謠言
  3. 林萱瑜放閃Junior「雪地嘟嘴貼臉」喜慶紀念日！　甜笑緊抱老公
  4. 台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服
  5. 優酷大砍作品集數！　「陸劇不得超過12集」拍完未播作品全遭殃
  6. 林舒語嘆「社會不善良」用言語批評加害！　曝教子方式：別傷害人
  7. 「咁安奈？」方岑消失幕前13年！季老師重出江湖　56歲凍齡美貌曝光
  8. 劉雨柔懷孕要尪陪被回「妳躺著我也不能做什麼」　氣到搥牆出血
  9. 胡瓜帶屈中恆上酒店　被媽媽桑吃豆腐還被摸腿畫面曝
  10. 威廉見大胃王美女社長喊初戀　婚姻陷危機母乳都不夠喝

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366