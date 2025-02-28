瘋朝聖王祖賢養生會館！粉絲曝女神「零修圖現況照」破整形謠言

▲58歲王祖賢屢被傳整形，粉絲造訪她的艾灸店，公開她零P圖正面照。（圖／報系資料照、翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

58歲女星王祖賢在演藝事業如日中天時選擇急流勇退，2004年息影後定居加拿大，改過低調平凡人生活，偶爾會透過社群分享近況。最近王祖賢在加拿大溫哥華開了一間艾灸養生會館，吸引不少粉絲走訪朝聖，近日更有粉絲曬出前去消費體驗後與老闆娘王祖賢合照，也打臉這些年頻傳她整形的謠言。

王祖賢24日在小紅書上分享一段2分鐘影片，內容中她本人也有稍微露臉，並告訴粉絲自己在溫哥華開了一間名為「灸覺」的艾灸養生會館，升格當老闆娘；王祖賢坦言，淡出螢光幕後才回歸自我，學找自己內心真實狀態，這些年修佛也是為了對精神世界的追求和尋找內心平靜。

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▲王祖賢對於粉絲要求合影來者不拒，相當有親和力。（圖／翻攝自小紅書）

而王祖賢也自豪地說，走進她開設的艾灸養生會館，更關注身體健康、調解身心、舒緩壓力和治癒不適，目前艾灸也是她最想做的事情，最後也透過影片跟大家喊話，「感恩給我姻緣，能讓我為你健康服務」。影片曝光後，吸引不少當地華人造訪朝聖，近日有一名喜歡王祖賢、也愛調理養生的網友到她的養生會館報到，稱王祖賢本人相當有耐心，還陪她做健康測試，超細心解講她的身體狀況。

原PO接著說，在王祖賢親自介紹艾灸後，就換上專門的老師服務，在結束後，喜歡小動物的王祖賢得知原PO的狗狗去年被診斷罹癌，還送上小動物的艾灸禮盒，且完全沒有明星架子對合照要求來者不拒；從網友曬出的畫面，能見王祖賢罕見露出正臉，雖然戴著口罩，但眉眼之間與當年並沒有太多差別，原PO也指出，王祖賢最近有點小感冒，才沒有公開接受採訪。

▲王祖賢私下全身照曝光。（圖／翻攝自小紅書）

影片曝光後，許多網友看到原PO能與王祖賢合照羨煞不已，另外也有人分享在艾灸養生會館外看到王祖賢在停車場等人的樣子，「太幸福了吧，跟女神這麽靠近」、「不管幾歲都還是散發女神氛圍」、「她根本不需要整形好嘛！」、「好想也去朝聖女神開的店唷」。

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