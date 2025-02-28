虐心神作《餘命10年》重映！小松菜奈只剩10年可活　瘦到臼齒掉了

記者吳睿慈／綜合報導

《餘命10年》由名導藤井道人執導，改編自已故日本作家小坂流加銷售突破80萬冊的同名半自傳小說，由「厭世女神」小松菜奈、「鹽臉男神」坂口健太郎主演，當年上映日本叫好又叫座，台灣同樣有票房1886萬的好成績。如今本片即將於3月7日再次重映，虐心神作重回大銀幕，引起一陣熱烈討論。

▲《餘命10年》在台重映。（圖／車庫娛樂提供）



《餘命10年》由小松菜奈飾演罹患不治之症的女主角茉莉，被宣告餘命僅剩10年，為了表現出「茉莉」因病日漸消瘦的模樣，長達1年的拍攝期間，她都在持續減重，由於過度減肥，令她出現體力跟不上情緒的狀況，她試圖用外在的表演來彌補內在的情感，卻因此掉了一顆臼齒「可能我無意識地把臼齒咬得太緊了，所以在拍攝的過程中我有一顆臼齒掉了。」

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▲小松菜奈為演《餘命10年》減重1年，甚至掉了一顆臼齒。（圖／車庫娛樂提供）



看著小松菜奈減重1年的辛苦，坂口健太郎心疼表示「我就在離菜奈最近的地方觀察她，因此可以想像得到這有多麼困難，真的是很辛苦的一年。」

▲▼坂口健太郎看著小松菜奈為電影付出的努力很敬佩。（圖／車庫娛樂提供）



導演藤井道人接下《餘命10年》直搗時，他也說出心中感想：「當我見到這樣的家庭，我頓時大徹大悟，並且下定決心『即使要賭上自己的人生，也要把這部片拍成傑作』，因為有這麼多人想要為如此重要的人留下活過的證據，他們相信我可以接下這根重要的接力棒。」後來《餘命10年》取得的成績，藤井道人顯然沒有辜負小坂流加的家人們對他的期待。《餘命10年》將於3月7日全台大銀幕限定重映。