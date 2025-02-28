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陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

為閨密陳志強忌口塞下戰袍　李維維怕嫁不出去婉拒再當伴娘

▲李維維盛裝出席陳志強和曾智希婚禮。

圖文／鏡週刊

女星李維維今（27日）難得盛裝現身陳志強和曾智希婚禮，她笑稱和陳志強是因拍《半熟戀人》認識13年的「閨蜜」，好幾次介紹男友給她都沒下文，還要她去算命，懷疑她「卡到」。原本婚禮邀她當伴娘，但她堅決喊「不」，原來她已經當過三次伴娘，擔心會嫁不出去，她今天也獻上祝福「希望智希趕快有寶寶」。

李維維平時穿著輕便自在，但為了閨蜜陳志強要求的dress code要穿著正式，加上他親自叮嚀「要穿得像去金鐘獎一樣」，於是她放棄計畫中的西裝打扮，改找禮服當戰袍，又很怕自己被騙，到時候盛裝出席，結果大家都輕鬆打扮就糗啦！只是試穿禮服時，選中的戰袍只有S號，還硬擠才塞得進去，讓李維維深受打擊，於是平常根本不忌口的她，前3天開始實施168節食計畫，讓自己看起來至少消風一些。

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為閨密陳志強忌口塞下戰袍　李維維怕嫁不出去婉拒再當伴娘

▲李維維為了今天婚禮打扮節食三天。

被關心到感情現況，李維維表示，目前單身，今天來婚禮也沒什麼期待可以認識新朋友，倒是由衷祝福陳志強和曾智希可以趕緊當爸媽，「智希很努力，希望可以趕快當媽媽。」

李維維笑說，原本被陳志強指定要當伴娘，但她已經當過三次，怕自己會嫁不出去，所以婉拒，陳志強還笑她「你又沒差」，很堅持要她獻出第四次，最後要李維維當備胎讓他安心。兩人當年因拍《半熟戀人》一拍即合，同一部戲還有Darren、蔡淑臻，至今不定時還有聚會。

為閨密陳志強忌口塞下戰袍　李維維怕嫁不出去婉拒再當伴娘

▲李維維和路斯明等人出席好友陳志強婚禮。

娃娃臉的李維維入行的早，至今狀態沒有太大改變，之前上節目還被小S戲稱「你是吃嬰兒嗎?」讓她哭笑不得，除了生活自在，也會做醫美維持，她笑說「以後雙眼皮下垂可能會考慮做手術」，顯然對臉蛋維持相當在乎。


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