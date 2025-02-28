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詹懷雲裝病被「巴蕊」噴血倒地　江齊諜對諜互生情愫

記者蕭采薇／台北報導

校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》由新科男神詹懷雲主演，搭配清新女神江齊，敘述一個由「裝病」開始的愛情故事。片中裝病仔詹懷雲使出各種裝病奇招，快速喝完一整排養樂多製造嘔吐假象、化熊貓妝假裝臉色蒼白等，甚至直接舉手跟老師說「我不舒服！」躲到保健室睡覺。

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲、江齊。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲被懷疑裝病，慘遭賞巴掌噴血倒地。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》描述一名總愛闖禍的問題少年葉子杰（詹懷雲飾），即將面臨退學處分，在一次陰錯陽差下發現有病真好，於是決定將計就計當個「裝病仔」。但班上與葉子杰同名的學霸班長葉梓潔（江齊飾），彷彿裝了測謊雷達，總會找到葉子杰疑似裝病的證據。

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葉梓潔開始到保健室查勤並沒收垃圾食物、撞飛詹懷雲阻止他投販賣機，化身外送員只為確認他是否真的有病！更因此賞了葉子杰一巴掌，讓他鼻血狂流倒地不起。裝病仔詹懷雲與有病姊江齊，兩人就在諜對諜的互動中越來越了解對方，也開始產生了不一樣的情愫。

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲、江齊。（圖／紅杉娛樂提供）

▲學霸班長江齊，各種試探詹懷雲是否真的有病。（圖／紅杉娛樂提供）

而這一場賞巴掌的戲，也讓詹懷雲吃盡苦頭。為求戲劇張力，故事設定他在被江齊揮巴掌後需誇張倒地，劇組特別請到金馬最佳動作設計洪昰顥，設計出能確保力道、角度、速度都能達到最誇張也最具衝擊感的效果，並在現場瘋魔般的極致演練。

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲、江齊。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》超瘋校主任（百白飾）在走廊狂尖叫追殺詹懷雲。（圖／紅杉娛樂提供）

但身高183.7公分的詹懷雲因遠超過高中男生的平均身高，也因此在倒地過程中，頭不小心撞到了教室最後面的置物櫃。他事後表示自己其實覺得不太嚴重，反而是江齊一直很擔心，「很怕他會不會因此腦震盪，還好最後沒事。」詹懷雲笑說：「最後變成是我在安慰她，她看起來很內疚，眼眶都泛淚的感覺。」電影將於4月2日全台上映。

 

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有病才會喜歡你, 詹懷雲, 江齊

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