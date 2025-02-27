林淑容全說了！　告白「超欣賞林俊逸」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金嗓歌后林淑容最深的感念，出道時她以模仿鳳飛飛起家，最終在歌壇闖出屬於自己的一片天，而這份對鳳飛飛的敬意，也始終深植於心，今年3月22日、23日，她即將在台北Legacy TERA開唱，除了以動人歌聲帶領樂迷重溫她的經典好歌，也再次向鳳飛飛致敬。

▲林淑容（右一）當年與鳳飛飛（左二）同台。（圖／媒體棧提供）

林淑容去年在高雄舉辦的演唱會吸引超過4千名觀眾到場，一票難求，現場氣氛感動萬分，今年首度移師台北，每次演出，她總不忘演唱鳳飛飛的歌曲，因為那是她歌唱生命最重要的起點，林淑容曾說：「鳳姐不只是我的偶像，更是我的貴人，能唱她的歌，是我的榮幸。」

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回顧當年，林淑容曾在節目〈一道彩虹〉中與鳳飛飛同台合唱〈流水年華〉，而林淑容對鳳飛飛的敬愛，不僅體現在舞台上的致敬演出，更展現在她的人生轉折點上，2006年，她專程飛往馬來西亞欣賞鳳飛飛的演唱會，在後台與偶像相見，也成為她重返舞台的動力，隔年2007年，她便在馬來西亞雲頂舉辦復出演唱會，重啟歌唱事業。

▲林淑容再次與林俊逸同台。（圖／媒體棧提供）

受到鳳飛飛提攜的林淑容，也不遺餘力地扶持新生代歌手，也秉持鳳飛飛的精神提攜後輩，除了羅時豐以外，她特別欣賞林俊逸，大讚其嗓音清新、模仿功力深厚，因而對林俊逸惺惺相惜。這次演唱會也再度邀請他助陣，除了演唱經典作品，林俊逸也將以經典名曲致敬費玉清，與林淑容攜手打造「鳳飛飛＋費玉清」的特別組合。