王子被問邱宇辰新緋聞　突爆「我交往過的也不差」

記者葉文正／台北報導

王子(邱勝翊)今（27日）出席台灣三星電子Galaxy S25旗艦系列《Pokémon GO》「發現神隊友」體驗活動。他也提到自己是手機不離身的人，手機內都是愛犬MOMO醬的照片。而他也被問到弟弟邱宇辰歷任女友都是漂亮女星，連最新一任妤妤也不例外，但他也笑說：「弟弟眼光的確不錯，但我的也都不差啊。」兄弟倆連交往女友都暗暗較勁。

▲王子今天出席三星手機活動。（圖／記者葉文正攝）

王子透露，剛從日本回來，還去日本東京拍攝MV，並表示：「其實也是圓夢，我們去箱根，到山上看到一望無際的風景，看到完整富士山，也去滑雪，練習滑雪時也有動態拍攝，但我發現自己記憶力變差，會突然忘記我昨天或是今天要幹嘛，都是滑雪板，雪況好，多練習，還跟毛地在雪地練習MV，工作娛樂都有了。」

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▲邱宇辰(右)最新緋聞對象是妤妤。（圖／翻攝臉書，IG）

王子也被問到毛弟新歡妤妤，而且毛弟15歲就出道，緋聞名單可是落落長，細數就被拍過蔡黃汝（豆花妹）、洪詩、洪文安、張語噥、吳品潔、啦啦隊女神陳怡叡（Yuri）等，王子今天也讚道：「他眼光不錯，但我的也不差吧，沒有輸他。」

▲王子今天出席三星手機活動。（圖／記者葉文正攝）

而他們兄弟倆三月會辦見面會，4月19日也將在高雄巨蛋有演唱會，他說現在有很多歌曲的伴唱帶都沒了，也是第一次跟棒棒堂合體的大舞台，努力想要呈現什麼音樂給大家，大家很慎重看待，搞不好是我們最後一次合體演出，所以很珍惜。

▲寶可夢活動持續中。（圖／記者葉文正攝）

被問到毛弟的最新緋聞女友妤妤，王子則說：「她是我們的好朋友啊，報導出來還用我們的手機殼，希望我們的手機殼都大賣。」而被問到好友鬼鬼的女兒，王子認為：「她女兒感覺會跟她一樣頑皮，我們有小聊一下，稍微關心她一下，也祝福她寶寶平安長大，我如果想當乾爹應該可以先從阿緯開始，也替鬼鬼開心，我們六個人都祝福她，她還罵我們白癡哦，畢竟大家認識很久了。」

王子說自己很喜歡寶可夢，而且身邊好友的小孩，只要送這類禮物，都不會有雷，自己最喜歡皮卡丘，火焰鳥也很喜歡，直認自己是寶可夢粉。