祖雄女兒吃葡萄噎到無法呼吸　靠專業發揮女兒救回小命

記者葉文正／台北報導

男星祖雄與烏克蘭女星佳娜婚後育有一女「內內」，時常在節目上分享新手爸媽的育兒生活，近期登上年代新聞《聚焦2.0》分享曾經急救過女兒的經驗。

▲祖雄在《聚焦2.0》傳授兩招防心血管疾病運動。（圖／年代提供）

祖雄表示，某日想餵女兒吃葡萄，沒想到竟不小心噎到，瞬間無法呼吸，還好自己擁有急救員證照，冷靜使用「哈姆立克法」順利排除；而家鄉在馬來西亞的祖雄，家中因飲食習慣吃重鹹，故外婆洗腎多年、晚年生活相當辛苦，祖雄也從此特別注重健康，陸續考取證照成為健康管理專家。

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▲祖雄與佳娜跟女兒內內。（圖／年代提供）



馬來西亞男星祖雄多年健身有成，以教學如何練出六塊腹肌、人魚線受到粉絲歡迎，並與身材火辣的烏克蘭女星佳娜育有混血女兒「內內」，也常在社群平台曬出甜蜜的生活點滴。而祖雄近日在年代新聞《聚焦2.0》透露，自己擁有急救員、體適能、健康領域等近20張證照，「證照魔人」當之無愧，還曾意外急救自己女兒。

▲祖雄在《聚焦2.0》傳授兩招防心血管疾病運動。（圖／年代提供）

祖雄說：「有一次我們想給她（女兒）吃葡萄時，雖然已經有切小塊，但她直接一口吞下就無法呼吸，就緊急翻身用哈姆立克法拍背。」所幸沒有造成憾事，錄影現場也示範正確的急救步驟，呼籲每個人都應該要學，在重要時刻可幫助他人。



祖雄進一步分享家人的健康狀況，從小在漁村長大的他，每天餐桌上都一定會有鹹魚、蝦米等重鹹食物配粥，長期下來容易造成腎臟問題，外婆不僅患有高血壓、糖尿病、腎功能衰退，共洗腎7-8年，晚期時甚至需要2天就洗腎一次，相當痛苦，最後因心衰竭過世，祖雄也因此特別鑽研健康產業，傳授正確的飲食及運動知識，盼大家都能顧好自己的健康。