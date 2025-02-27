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女星遭7年男友PUA「命令辭職、禁止留學」　一分手秒遇絕世天菜！

記者黃庠棻／台北報導

古裝男神張凌赫重回現代偶像劇，與95後小花徐若晗攜手演出《愛你》，劇中他化身完美男友，讓遭到前男友PUA、情感受挫的徐若晗重新相信愛情，兩人療癒又甜蜜的互動也讓觀眾感受到溫暖的春日氛圍，播出前便吸引超過211萬人預約追劇，話題度居高不下。《愛你》在愛奇藝國際站獨家火熱更新。

▲張凌赫、徐若晗主演陸劇《愛你》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲張凌赫、徐若晗主演陸劇《愛你》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

陸劇《愛你》改編自笙離的小說《愛你，是我做過最好的事》，描述一段因療癒與陪伴而萌生的浪漫愛情故事，飯店客房部經理「沈惜凡」（徐若晗飾）在感情和工作的雙重壓力下，失眠越發嚴重，找中醫調理身體的她，邂逅了暖男中醫師「何蘇葉」（張凌赫飾），住同社區的兩人因為一次次的不期而遇，情愫逐漸萌芽，沈惜凡因為經歷一段失敗的初戀而格外謹慎，但何蘇葉的溫和與堅定漸漸融化了她的防備，兩顆心因此逐漸靠近。

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劇裡，徐若晗曾有一段長達7年的戀情，卻不自覺陷入了PUA關係，前男友嫌棄她的工作，命令她辭職、禁止她留學，甚至不斷指責她自私自利，卻以「我太愛妳了」作為合理化的藉口，讓觀眾直呼「根本絕世渣男」。相較之下，張凌赫不僅在她痛哭時，安靜陪伴在身邊，給她滿滿的情緒價值，撫平了她內心的創傷，更用真心讓她重拾對愛情的信任。

▲張凌赫、徐若晗主演陸劇《愛你》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲張凌赫、徐若晗主演陸劇《愛你》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

張凌赫以《蒼蘭訣》中的「長珩仙君」一角走紅，又透過《雲之羽》、《寧安如夢》、《度華年》等古裝劇吸引不少劇粉，這次接拍現代劇《愛你》，可謂是他「逃出橫店」的轉型之作，他透露因為很想挑戰不同的表演方式，至今演了不少古裝劇，也嘗試了很多大開大合的情感戲，雖然說演得很過癮，但是離現實生活太遙遠，他認為自己需要演一些跟生活貼近的角色。

有趣的是，劇中張凌赫拉下口罩後的高顏值令徐若晗留下深刻印象。在與閨蜜聊天時，徐若晗形容張凌赫的帥氣程度「連路過的螞蟻都會驚嘆」，並比喻他長得像《雲之羽》中的「宮子羽」，這讓粉絲們驚喜表示沒想到能看到《愛你》與《雲之羽》的夢幻聯動。與張凌赫一同出演《雲之羽》的虞書欣也特別在戲劇開播當天，於社群發文給張凌赫應援，替《愛你》做宣傳。

▲張凌赫、徐若晗主演陸劇《愛你》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲張凌赫、徐若晗主演陸劇《愛你》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

張凌赫飾演的中醫師何蘇葉會下廚做藥膳料理，能替人針灸調理身體，溫柔又有耐心，被婆媽們視為「夢幻女婿」，長輩們排隊不只是為了看病，更多是為了把女兒介紹給他，經常把診間變成婚介所，他笑說「何蘇葉簡直太完美了，他家中甚至還有一片山頭的草藥園，光這點就夠了吧！」幽默炫耀他在劇中角色的財力驚人。

為了演好角色，張凌赫向資深中醫請教把脈、針灸等各種知識，拍戲空檔還會拿豬皮練習，一幕他溫柔地環抱著徐若晗，看似粉紅泡泡狂冒的場景，實際上是在趁她心跳加速時分散注意力進行整骨，讓徐若晗忍不住嬌喊「好疼啊！」也為全劇增添曖昧氛圍。

▲張凌赫、徐若晗主演陸劇《愛你》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲張凌赫、徐若晗主演陸劇《愛你》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《愛你》中，張凌赫跟徐若晗感情發展迅速，兩人熱戀後不僅有甜蜜櫻花吻，還有久別重逢的激情車吻，拍攝前張凌赫一本正經地對徐若晗說「等等我往前探一下，妳馬上把我的嘴堵住，然後我們倆再深吻。」被戲稱用詞有夠精準直白。

被問到如何掌握愛情偶像劇的台詞時，張凌赫表示，面對比較有粉紅泡泡或是比較有攻擊性的情話時，如果說得太肉麻，他自己也會受不了，所以努力讓表達更貼近生活。

聊起讓他犯尷尬症的台詞時，張凌赫笑說「劇中有一場是徐若晗當眾拉我領帶想撲倒我，然後我就說『妳等著沈惜凡，晚上回去之後再好好教訓妳。』面對這種戲味已經很足的台詞，我會盡量收起情緒，不要顯得太油，感覺到了就好。」

而劇中治癒的情節加上男女主角的高甜互動，讓張凌赫表示，絕對讓觀眾看了以後也會想談戀愛，雙向奔赴、甜蜜溫暖的《愛你》正在愛奇藝國際站獨家播出。

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張凌赫, 徐若晗, 愛你

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