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知名才藝班「諾羅會傳染嗎」放中鏢娃回班上課！伊萊媽氣炸：還不戴口罩

記者潘慧中／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲，經常分享日常生活。沒想到，她最近罕見動怒，原因是知名才藝班明知有小朋友中鏢諾羅病毒，還放沒戴口罩的對方回班繼續上課，氣得她直接帶走女兒，「我真的是氣炸耶！」

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

▲伊萊媽當場立刻帶走女兒。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

伊萊媽26日在Threads透露，有黑心家長明知小孩得了諾羅病毒，還讓孩子在不戴口罩的狀況下繼續去上才藝班，「才藝班的櫃台人員也知情，在小孩衝出來去廁所大口嘔吐的時候，才說出她得的是諾羅病毒！」

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▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

▲伊萊媽怒罵知名才藝班。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）

得知真相後，伊萊媽相當傻眼，「別人小孩的命都不是命？還沒知識的問說諾羅會傳染嗎？請問這樣有資格開才藝班？？？」開罵才藝班知情卻不把關太離譜，「父母超沒水準啊！學校管理也大有問題，而且收費也不便宜喔！」

更誇張的是，中鏢的小朋友到校後還一度大吐特吐，結果校方竟然讓對方回班上課，伊萊媽當場氣到頭也不回地帶走女兒，「現在等一個解釋（但人家好像也不在乎，沒有要解釋喔）。」

伊萊媽Threads全文：

我真的是氣炸耶
怎麼會有這麼黑心的家長
明明知道自己小孩得了諾羅病毒
怎麼還會送她去上才藝班
還不戴口罩
才藝班的老闆娘也知情
在小孩衝出來去廁所大口嘔吐的時候
才說出她得的是諾羅病毒
說媽媽在診所等她下課？？？
別人小孩的命都不是命？
還沒知識的問說諾羅會傳染嗎？
請問這樣有資格開才藝班？？？

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