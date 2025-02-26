陳美鳳骨裂坐輪椅仍上工！　曝任賢齊「私下暖舉」嘆：難能可貴

記者顧齊祐／綜合報導

現年68歲的女星陳美鳳出道以來一直維持凍齡外貌與曼妙身材，有著「最美歐巴桑」的封號。不料農曆新年前她卻不慎摔倒造成骨裂，需要依靠輪椅代步。近日她登上「鑽石舞台之夜」演唱會，在後台巧遇任賢齊，並發文透露了他的暖心舉動。

▲陳美鳳不慎摔倒造成骨裂，需要依靠輪椅代步。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



陳美鳳昨（25）日透過Facebook發文，提到她因為藍心湄的關係，而與任賢齊相識。雖然很久沒見，但任賢齊依舊展現出他的溫暖，他一見到陳美鳳，就立刻關心了她的腳傷，甚至蹲在輪椅旁貼心詢問「有什麼可以幫忙的」，暖心舉動令陳美鳳感動不已。

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▲任賢齊暖心舉動令陳美鳳相當感動。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



陳美鳳接著表示，任賢齊與藝人九孔之間的情感就像家人一樣，這樣的友誼在演藝圈是難能可貴的。最後也讚嘆任賢齊「即便已是天王，他依然細心照顧身邊的每一個人，這份體貼和溫暖，值得好好學習」。

▲陳美鳳大讚任賢齊與九孔之間像家人的情感。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）



網友們看完文章後，也紛紛留言大讚「小齊哥跟美鳳姊都是很善良又謙虛又很有愛心的」、「我也很欣賞他跟九孔的感情」、「見過小齊哥的人，都說小齊哥很親民，又重義氣的人」、「美鳳姐的敬業精神真的讓人很可敬」、「任賢齊真的從一出道就給人很親切，像鄰家哥哥的感覺」。