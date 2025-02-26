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廖慶松接任台北電影節主席　導演易智言「主動卸下4年職務」

記者蕭采薇／台北報導

走過艱難的去年，邁入第27屆的台北電影節26日宣布，由資深剪接師廖慶松將接任導演易智言成為新一屆主席。廖慶松以「花該開就要開」形容自己的心情，表示這是一項必須接受的挑戰，他將帶著責任心及專業知識，積極培育新一代電影創作者，以「跳脫設定，擁抱新觀點」的態度，與台北電影節並肩為台灣電影做出更多貢獻。

▲廖慶松接任台北電影節主席，打造「鼓勵國片的場域」。（圖／台北電影節提供）

▲廖慶松接任台北電影節主席，打造「鼓勵國片的場域」。（圖／台北電影節提供）

廖慶松為台灣資深剪輯師，從影40餘年，至今已剪接超過上百部電影作品，首部剪接作品《汪洋中的一條船》即入圍金馬獎最佳剪輯，知名剪接作品包含《戀戀風塵》、《悲情城市》、《刺客聶隱娘》等。此外，也曾和台灣多位知名導演合作，如侯孝賢、楊德昌、萬仁、柯一正等，共同掀起台灣電影新浪潮，被稱為「台灣新電影褓母」。

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廖慶松與台北電影節淵源深厚，曾任「國際新導演競賽」評審團主席，以及「新導演長片工作坊」顧問導師。談及未來展望，廖慶松期盼台北電影節能夠成為「鼓勵台灣國片的場域」，不僅專注於新一代電影創作者的培育，更要支持導演、演員及幕後工作人員的發展。

廖慶松表示，台灣電影的創新與成長需要不斷引進新血，而影展應當肩負起此一責任，為台灣電影提供助力。此外，他也呼籲年輕影視工作者「直面挑戰」，享受創作的同時，再挖掘更多新視角與可能性。

主動卸下主席一職的易智言表示，傳承是一項必要與必然的過程。在他任職的4年內，無論是對影展的體制，還是對年輕電影人的認識，都讓他收穫頗多，透過台北電影節看見影視新銳們無限的創意和勇氣，對他而言是一段難得的寶貴經驗。他期望台北電影節能持續抱持著「叛逆、質問、挑戰」的精神，透過更多的國際交流，促進台灣與世界電影界的對話，並為新導演們提供更多的機會。

2025第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日舉辦，台北電影獎及會外賽入圍名單於5月15日公布，國際新導演競賽入圍名單於5月中上旬公布，頒獎典禮於7月5日中山堂舉行。

 

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