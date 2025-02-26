旗下僅剩鄭恩地、ATBO！　Weeekly約滿離開IST娛樂

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團Weeekly確定與IST娛樂終止專屬合約，結束4年的合作關係。IST娛樂26日發表聲明，表示雙方經過長時間討論，最終決定尊重彼此意見，正式結束合作。

▲Weeekly約滿離開IST娛樂。（圖／翻攝自FACEBOOK／Weeekly - 위클리）



IST娛樂在聲明中感謝Weeekly過去的付出，並向支持的粉絲致意：「感謝Weeekly成員們作為公司藝人同行的時光，也感謝粉絲一直以來的陪伴。這段旅程既溫暖又珍貴，希望成員們未來無論在哪個領域發展，都能持續獲得大家的支持與鼓勵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年年初，音樂版權投資公司Beyond Music正式收購IST娛樂，取得原先由Kakao娛樂持有的100%股份，此變動讓外界關注IST旗下藝人的未來發展，而隨著Weeekly確定不續約，她們的去向成為粉絲熱議話題。

Weeekly於2020年出道，由李秀珍、Monday、朴昭垠、李在熙、Jihan、Zoa六人組成，曾推出《Tag Me》、《After School》、《Boom Boom》、《Stranger》等熱門歌曲，並憑藉活力清新的風格獲得人氣。

而IST娛樂旗下藝人也在這幾年來都因約滿離開，目前旗下僅有Apink成員鄭恩地和男團ATBO。