徐若瑄「心碎黑白照」嚇壞粉絲！　深夜急發文道歉：讓大家擔心了

記者顧齊祐／綜合報導

女星徐若瑄以凍齡美貌著稱，踏入演藝圈超過35年的她，擁有不少粉絲。昨（25）日她突在社群平台發布2張黑白照，表示「想被同理從來不容易」，引起粉絲們的擔憂。對此，她也做出回應解釋原因，表示「讓大家擔心了，對不起」。

▲徐若瑄承諾「以後觀後感，會寫清楚是觀後感」。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



徐若瑄昨日，在限時動態中上傳了2張黑白照，寫道「那些最赤裸裸的聲音，就學會說給自己聽吧，想被同理從來不容易，真心情也不一定中聽，學會沒那麼在意失意，就能放下別人的道理」，並且附上了一個愛心碎裂被縫補的動圖，引起粉絲們的擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐若瑄澄清黑白文只是影劇的觀後感。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



經過一日之後，徐若瑄今（26）日也立刻發文澄清，表示昨天黑白文只是看完影劇之後的觀後感，並曬出了與兒子躺在床上看著電視的照片，她說道「最近Dalton迷乒乓，媽咪狂追劇&電影，是幸福的時刻，很多的作詞創作靈感，也來自於這裡，昨晚追劇到半夜，覺得『是枝裕和導演』，總是能將女人的堅強用最生活化的方式拍的刻入人心」。

▲徐若瑄承諾「以後觀後感，會寫清楚是觀後感」。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



徐若瑄接著解釋她是因此才寫了一段觀後心情，只是將創作靈感分享，並說「我很好喔，靈感爆棚中，快找我寫歌，讓大家擔心了，對不起」。最後她也承諾「以後觀後感，會寫清楚是觀後感」。