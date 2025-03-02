小孟老師／3月2日星座運勢　天秤愛情火花猛烈

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作效率提高
感情：感情產生共鳴
財運：理財健檢有效
幸運色：靛紫色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：有利出差旅行
感情：家庭和樂融融
財運：財富研究有成
幸運色：深紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：遠離小人糾纏
感情：愛情火花猛烈
財運：投資穩當獲利
幸運色：淡金色
貴人：魔羯
小人：獅子
【土象星座】
工作：客戶溝通順暢
感情：遇到美好姻緣
財運：財富管理有成
幸運色：透明色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：事業領導有方
感情：擦出愛情火花
財運：財務問題解決
幸運色：丹寧色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：工作氣氛愉快
感情：把握住好桃花
財運：開源節流有效
幸運色：青綠色
貴人：雙子
小人：魔羯
【水象星座】
工作：希望帶領夢想
感情：微笑得到友情
財運：外幣交易有賺
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：平靜處理急事
感情：有望約會成功
財運：資金穩定成長
幸運色：銀灰色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：自制能力不錯
感情：愛情甜美體貼
財運：資金合理分配
幸運色：嫩橙色
貴人：水瓶
小人：雙子
【火象星座】
工作：對產品有信心
感情：展現自己才藝
財運：儲蓄穩健成長
幸運色：鮮黃色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：具備專注目光
感情：異性緣超級好
財運：節省開支聚財
幸運色：寶藍色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：能力備受依靠
感情：適時表達關心
財運：省錢方式奏效
幸運色：漆黑色
貴人：射手
小人：處女
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